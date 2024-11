Susanna Griso acaba plantándose frente a Mariló Montero tras lo que ha hecho en 'Espejo Público'

'Espejo Público' ha debatido sobre el altercado que se produjo en Paiporta (Valencia) durante la visita de los Reyes, Felipe VI y Letizia, el presidente Pedro Sánchez y el mandatario valenciano Carlos Mazón. Y Mariló Montero ha caldeado la tertulia con su controvertido pronunciamiento desde el plató.

Hay que recordar que fueron recibidos entre insultos, gritos de "asesinos" y lanzamiento de bolas de barro. Además, con el presidente se cruzaron todos los límites y fue agredido con una barra de hierro, siendo desalojado inmediatamente para garantizar su seguridad. "Esta indignación se vinculaba a elementos de ultraderecha pero eso es desvirtuar la realidad", ha comentado Susanna Griso, que "hubiese anticipado" que eso se iba a producir.

"Con este colapso se demuestra que no va a cambiar nada. Que Pedro Sánchez no va a dimitir, que no va a haber una crisis en el Gobierno ni va a dimitir ni Marlaska ni Margarita Robles ni Sánchez. Ya veremos si Mazón porque aquí hay responsabilidades. Aquí hay un colapso de la dirección de este país que está liderada por Pedro Sánchez", ha empezado Mariló Montero.

"Tenemos a la comunidad autónoma representada por una persona incapaz de hacer una buena gestión, que es Carlos Mazón del Partido Popular. Tenemos a un gobierno representado por Pedro Sánchez que es del PSOE. Comunidad y gobierno enfrentados por una disputa política. Y Pedro y Margarita Robles, viendo que se estaban muriendo a centenares los vecinos valencianos, no movieron un dedo y se lavaron las manos", ha verbalizado sin pudor la colaboradora.

"Si no está el rey y la reina dando la cara y aguantando estoicamente frente a un cobarde que se fue con la alcaldesa socialista de Paiporta...", ha proseguido muy dura Mariló Montero, señalando por su signo político a la edil de ese pueblo valenciano, zona cero de la tragedia.

"Cuidado con lo de cobarde porque lo querían linchar eh", le ha frenado un colaborador de 'Espejo Público'. "Le faltó un poco, estaba a 50 metros", ha llegado a decir Mariló, restándole importancia a un amago de magnicidio en toda regla. "La violencia no la voy a justificar jamás pero que esto pase a las dos de la tarde y a las seis diga Moncloa que es un atentado de la ultraderecha... mal favor nos hace, porque son vecinos devastados", ha insistido Montero.

"No todos eran vecinos Mariló. Algunos eran vecinos y otros eran elementos de la ultraderecha. Vamos a decirlo claro", le ha tenido que frenar de inmediato Susanna Griso, que se ha plantado ante la tertuliana por alimentar la desinformación tan lamentable que está surgiendo en medio de esta catástrofe.