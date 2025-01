Emma García se planta ante la dirección de 'Fiesta' por lo visto en su arranque: "No voy a aguantar esto"

Desde hace unos días, Telecinco sorprendía al avanzar que algo iba a ocurrir en 'Fiesta', el programa que presenta Emma García las tardes de los sábados y domingos.

"Este fin de semana, en 'Fiesta' va a pasar lo nunca visto. Prepárense porque, muy pronto, 'Fiesta' ya nunca será lo mismo", aseguraba la voz en off de la promo cebando que iba a ocurrir algo en el espacio producido por Unicorn que haría que todo cambie.

De esta forma, Telecinco trataba de llamar la atención de los espectadores para intentar recuperar parte de la audiencia que ha ido perdiendo el magacín con el paso de los meses. Y es que actualmente 'Fiesta' se encuentra en una gran crisis al no ser capaz de superar el 10% desde el pasado mes de octubre.

Finalmente, este domingo, 'Fiesta' arrancaba con eso que parecía que era "lo nunca visto" y que iba a cambiar el rumbo del programa. Nada más entrar al plató Emma García aparecía justo después una doble de la presentadora, que en realidad era la imitadora Leonor Lavado.

Emma García frente a frente con su imitadora en 'Fiesta'

Así, presentadora y humorista aparecían vestidas iguales y tratando de presentar el programa al unísono. "¿Perdona? Pero si estás igual que yo", reaccionaba Emma. "Porque yo soy Emma García", contestaba la doble. "No, perdona Emma soy yo y no empecemos desde las 4 de la tarde con esta historia", le replicaba la presentadora.

"Eva yo esto no ehhh", advertía Emma García dirigiéndose a Eva Espejo, la directora del programa. "Yo bastante tengo con aguantarme a mí misma como para aguantar a otra Emma. ¿En serio vas a hacer todo lo que hago yo?", preguntaba la vasca. "Es que soy Emma García, Eva pon un poco de control en todo esto porque si no...", aseveraba Leonor Lavado.

"Es la primera vez que me pasa esto. Yo es que esto no voy a poder. Yo no voy a aguantar esto ehhh", incidía Emma García antes de sufrir un ataque de risa junto a su imitadora al ver que le iba a costar poder hacer el programa con alguien copiando sus gestos y sus frases.

Después, Leonor Lavado desaparecía del plató y dejaba a la presentadora seguir con el programa. "Yo no soy tan mandona, ya os lo digo, no soy tan así. Ha sido una experiencia que nunca he vivido. O es cosa mía o lo hace muy bien... Yo me he sentido muy rara, me ha parecido... era como un eco, hacía los mismos gestos", sentenciaba Emma.