Lolita Flores señala lo que muchos creen sobre Bárbara Rey y desmonta su entrevista

'TardeAR' centró su tertulia VIP a analizar el testimonio de Bárbara Rey en el especial de 'De Viernes' que emitió Telecinco. Y lo hacía con algunos de sus colaboradores habituales como Xavier Sardà, Boris Izaguirre o Lolita Flores así como expertos como Juan Luis Galiacho o Javier Chicote, uno de los autores de "El libro de los espías".

Durante su entrevista en 'Bárbara Rey, mi verdad', la vedette habló de las otras relaciones que tuvo el monarca y reconoció que recibió dinero por parte de Juan Carlos I asegurando que para él era como una puta.

Sobre todo ello se ha querido pronunciar Lolita Flores en 'TardeAR'. "A mí esta historia me coge pequeña, con 19 años. Yo puedo hablar de mi historia de cuando ella se mete en mi relación cuando yo estaba con Paquirri", empezaba diciendo. "Habla por favor", le animaba Boris Izaguirre. "No, yo hasta que ella no hable no tengo por qué contar nada, yo cuento lo mío, no lo de ella, porque ya está ella para contar lo suyo", le contestaba la cantante y actriz.

En cuanto a la relación del rey emérito con Bárbara, Lolita no se lo pensaba. "El Rey puede haber tenido relaciones con cualquier persona, Bárbara Rey tiene todo el derecho del mundo de acostarse o no con quién le de la gana, de gastarse su dinero donde quiera. El problema es, ¿por qué contarlo de esa manera?", se preguntaba la colaboradora, desmontando así su entrevista.

Lolita Flores, contundente sobre la entrevista de Bárbara Rey

"Los rumores son rumores y si hiciéramos caso a todos los rumores que oímos al cabo del día. A mí, lo que verdaderamente me duele es que se sienten una madre y un hijo a contar una historia que atañe, en parte, a todos los españoles, porque ese dinero era parte de todos los españoles. A contar una historia morbosa y maléfica", sentenciaba Lolita Flores.

"Existe una señora, que fue la Reina de esta país, una víctima, donde hay unos hijos y unos nietos, por parte del Rey y de Bárbara, eso es lo que me parece escabroso, lo que cuente Bárbara Rey y lo que haya hecho con su vida, tiene todo el derecho del mundo, es una mujer adulta. Y el Rey lo que hizo mal es pagar con el dinero de los españoles", terminaba diciendo la cantante y actriz en 'TardeAR'.