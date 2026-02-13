Rosa Villacastín ha participado en 'Mañaneros 360' este viernes, 13 de febrero, y ha entrado en la polémica de la semana: el intolerable ataque machista a Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero' por parte de su tertuliana Rosa Belmonte. Un episodio que, varios días después, sigue levantando mucha polvareda tras la enorme dimensión política y social que ha alcanzado.
El programa matinal de La 1 de RTVE, comandando por Javier Ruiz y Adela González, ha abordado nuevamente ese insulto ("mitad tonta, mitad tetas") de la escritora hacia la analista política en el programa de Pablo Motos y cómo éste no tuvo reflejos para reaccionar rápido y censurar el comentario lo antes posible.
Al hilo, se ha debatido también sobre el insoportable radicalismo de ciertos perfiles ultraderechistas, que ha alcanzado su máximo apogeo, y sobre las campañas de acoso a periodistas del espectro progresista; llegando a ser perseguidos hasta sus domicilios. Algo que ocurrió precisamente con Sarah Santaolalla, hostigada frecuentemente por el activista Vito Quiles.
Y con esa machistada en 'El Hormiguero' y la proliferación de los grupos ultras como telón de fondo, Rosa Villacastín ha sido contundente en su intervención en RTVE: "Pronto vamos a conmemorar el 23-F, que fue terrorífico. Nunca supimos quién lo pagó. Y ahora hay gente que está pagando a todos estos (los ultras). Hay que investigar profundamente, y el Gobierno tiene medios para ello, quién les paga y, cuando se sepa, que entre en juego la judicatura".
"Yo ayer bloquee a cuarenta o cincuenta personas por lo que decían de Sarah. Hay que investigar todo esto porque, si no, vamos a tener un problema gordo... porque te paran por la calle y te dicen de todo", ha lamentado la veterana periodista y colaboradora, que ha confesado que "casi me dan una torta" después de haber sido increpada por una viandante recientemente.
"Habría que manifestarse para que todo esto cambie", ha sugerido Rosa Villacastín antes de dejar una frase que está haciendo mucho ruido. "Yo esto no lo había visto en la vida; ni en el franquismo ni en la Transición", ha clamando, señalando que el PSOE debe entrar en esta guerra hasta ahora ignorada e investigar y denunciar. "El día que tengamos un problema, veremos a ver qué pasa", ha alertado. Misma preocupación que ha admitido sentir Javier Ruiz.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.