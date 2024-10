Hovik Keuchkerian confiesa en ‘La Revuelta’ lo que le dijo Pablo Motos sobre David Broncano

‘La Revuelta’ regresó este martes después de su primera victoria de la semana contra ‘El Hormiguero’ gracias a su doble entrevista. David Broncano tenía la gran responsabilidad de elegir muy bien a su segundo invitado para mantener la corona del access prime time, y por segunda vez en su etapa en La 1, sorprendió repitiendo entrevistado con Pablo Motos. El actor Hovik Keuchkerian visitó al humorista por primera vez en su nuevo espacio, y las bromas en plató no se hicieron esperar.

«Ya la han presentado en el otro lado», advirtió Grison al presentador de ‘La Revuelta’ justo antes de recibir a sus invitados de la noche. «Lo sé porque es lo que veo yo todas las noches», bromeó el colaborador antes de que el de Jaén se diese cuenta de que el actor de ‘El Hoyo 2’ había acudido a ‘El Hormiguero’ tan solo una semana antes de pasar por el espacio de La 1.

Hovik Keuchkerian destapa la conversación que tuvo con Pablo Motos sobre David Broncano antes de ‘El Hormiguero’

«Estaría guapo que un día dejaseis los dos programas vacíos y salieseis en lo otro que hay, ‘First Dates'», continuó bromeando el músico mientras David Broncano sugería la solución final para sus problemas de invitados. «Podíamos empezar a hacerlo ya siempre, que Fernando no tenga que trabajar», señaló el comunicador. «Pero si es lo que hacemos siempre, lo llevamos haciendo 7 años», bromeó Ricardo Castella entre risas, recordando que hace poco había sucedido lo mismo con Ana Mena.

«He visto a un chaval argentino muy gracioso, hay que llamarlo», sugirió Broncano haciendo referencia a Franco Colapinto, que revolucionó el espacio de Antena 3 este lunes. Fue entonces cuando Hovik Keuchkerian y Milena Smit entraron a escena, y no evitaron hacer referencia al programa de las hormigas desde el minuto cero. «Pablo te manda saludos», apuntó rápidamente el actor, dejando descolocado al humorista.

Si es que se habla de “guerra”, “combate”, “pelea” y es un análisis que no habría que hacer. Es un momento de alegrarse por el interés masivo por la televisión, sea cual sea la opción que se vea cada noche. #LaRevuelta pic.twitter.com/et4piFS0ly — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2024

Entre risas, David Broncano no evitó tampoco pronunciarse una vez más sobre la supuesta lucha de audiencias que libran cada semana. «¿Qué saludos me manda Pablo, que te ha dicho?», preguntó con curiosidad. «No te lo puedo decir», sentenció algo serio el protagonista de ‘El Hoyo 2’. Fue entonces cuando el conductor de ‘La Revuelta’ quiso calmar el ambiente.

«Es verdad que se está llevando desde fuera que hay una pelea, pero por nuestra parte no la hay. Nosotros hacemos un programa, ellos otro. Todo está bien», sentenció Broncano, que insistió una vez más a su invitado para que le contase la conversación que el valenciano tuvo sobre él. «Nada, estuvimos comentando, no te voy a contar qué me dijo. Me dijo cosas buenas«, desveló Keuchkerian.