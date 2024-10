El indigesto corte de Franco Colapinto a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’: «No tienes ni idea»

‘El Hormiguero’ arrancaba su semana de emisiones este lunes con la visita de una de las nuevas sensaciones del mundo de Fórmula 1, Franco Colapinto. El argentino aterrizó en el programa de Pablo Motos poco después de sus tres primeras carreras en la máxima categoría del automovilismo. Y precisamente porque era su primera toma de contacto con el espacio de Antena 3, el joven piloto no dudó en cortar de raíz al presentador cuando escuchó el nivel de sus preguntas sobre la competición.

Aunque aún es prácticamente un desconocido para el gran público, el joven de 21 años continúa labrándose su faceta de estrella mundial de la Fórmula 1, todo después de un impresionante debut de tres carreras en las que ha cosechado increíbles cifras. Este lunes, el argentino daba el pistoletazo de salida a la semana de entrevistas en ‘El Hormiguero’, y sin duda dejó el nivel de tensión bastante alto para los siguientes invitados.

Franco Colapinto pone patas arriba ‘El Hormiguero’ y confronta a Pablo Motos: «Estás perdido»

«¿Cuando te fuiste a vivir solo, es verdad que te duchabas con el mono puesto?», le llegó a preguntar Motos en un punto de la entrevista. Y aunque Franco Colapinto intentó rellenar los momentos incómodos con risas y respuestas improvisadas, llegó un punto en el que se lo hizo cuesta arriba. Fue entonces cuando le entregó al valenciano un regalo muy especial. «Me han dicho que vas mucho en moto, que haces justicia a tu apellido», bromeó el piloto haciéndole entrega de un casco personalizado.

«Tiene uno igual Bizarrap», añadió el argentino, orgulloso de su regalo. Pero Pablo Motos no tardó en redirigir la conversación de nuevo a la Fórmula 1, colmando la paciencia de su invitado. «Lo primero que se me ocurre es el volante», sugirió el comunicador sin esperar la cortante respuesta de Colapinto. «Igual no hablamos tanto de Fórmula 1, porque no tienes ni idea de ello. Estás perdido y me haces cada pregunta…», espetó el piloto entre risas, dejando a cuadros al presentador de Antena 3.

Sin embargo, el valenciano quiso defender su labor. «Yo sé muchísimo de Fórmula 1. He entrevistado a todos los pilotos», señaló Motos haciendo alarde de la lista de nombres de la competición automovilística que habían pasado por el plató de ‘El Hormiguero’. «¿Tú que vas a saber?», insistió Franco Colapinto, reiterándose en la ignorancia del presentador. «Bueno, he entrevistado a Fernando Alonso y a Carlos Sainz», espetó una vez más el conductor del programa.

🐐 Franco Colapinto, a Pablo Motos: "Vos no tenés ni idea de Fórmula 1"



"Yo te veo medio perdido"#F1 #ColapintoEH pic.twitter.com/mGRMXETDVn — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 7, 2024

«Solo a los españoles y ahora al argentino, todos los hispanohablantes. No sabes mucho, te veo medio perdido porque el volante es igual que el auto tuyo de casa«, insistió el invitado, mientras Motos parecía cada vez más superado por la situación. En última instancia, Motos intentó vengarse del joven asegurando que, pese a alcanzar más de 300 kilómetros por hora, sigue fallando en la tarea de aparcar bien. A lo que el piloto no tardó en responder.

Las redes dictan sentencia: «Prepotente y con nula empatía»

«Esa información es vieja, de hace como un año o así. En este tiempo han cambiado mucho las cosas», señaló Franco Colapinto, poniendo de nuevo en entredicho al presentador de ‘El Hormiguero’. Aunque finalmente admitió que no es lo que mejor se le da, bromeando con que solo aparca bien las bicicletas. Una última pulla con la que el presentador y el argentino pusieron fin a una lluvia de zascas que no pasó desapercibida por los espectadores.

