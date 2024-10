Juan del Val tiene que pedir perdón públicamente en ‘El Hormiguero’ tras su pique con Nuria Roca

La mesa de tertulia de ‘El Hormiguero’ terminó, como de costumbre, con uno de sus colaboradores como asunto de actualidad. Justo en la recta final de la emisión, antes de dar por concluida la sección de debate, Juan del Val sorprendió con una insólita confesión. El colaborador de Pablo Motos se dirigió entonces a Nuria Roca con una sentida disculpa que pilló al resto de sus compañeros desprevenidos.

Como es tradición, el espacio de Antena 3 presentado por Pablo Motos finaliza su última emisión dejando unos minutos a del Val para que ofrezca su «reflexión polémica» de la semana. Siguiendo la temática de quejas en clave de humor, el guionista decidía despedirse este jueves de la audiencia con un peligroso discurso sobre asuntos culinarios sobre los que terminó reculando.

Juan del Val colma la paciencia de Nuria Roca con sus polémicas quejas en ‘El Hormiguero’

El presentador de ‘El Hormiguero’ le pidió en esta ocasión una salida por todo lo alto, una que los espectadores no pudiesen evitar comentar durante días. Y Juan del Val apostó con todo. «Me quejo de los restaurantes que no tiene pan normal. Aparece ahora siempre una señora con una cesta gigante con panes, que si de centeno, de pasas, de aceitunas,… ¡coño, quiero pan, el de la panadería!», comenzó exclamando el colaborador de Motos.

Juan del Val y Nuria Roca en ‘El Hormiguero’

«Hoy te juro que me han puesto un pan amarillo, ¡que era amarillo! No es tan difícil tener un pan normal, el de picos», insistió el marido de Nuria Roca, que continuaría entonces con su segunda queja. «Otra cosa que me indigna bastante son los que te dicen lo que tienes que comer dependiendo del sitio donde estés. Tú estás en Valladolid y pides un pescado y se te echan encima», continuó relatando del Val.

Y Juan del Val no moderó su efusividad, sino que esta fue en aumento según compartía sus reflexiones. «¡Que cómo vas a comer pescado allí! Si vas a Sanlúcar y te pides una carne, ¡que cómo pides carne alli! ¡Pues sí! El otro día fui a Sevilla y quería ir a un japonés. ¿Vienes a Sevilla y comes en un japonés? ¡Pues sí, me apetece japonés sin estar en Tokio! ¡Que la gente coma lo que le dé la gana y como le dé la gana!», sentenció el tertuliano.

«Cuando la gente va a pedir carne, todo el mundo le dice cómo la tiene que pedir. Por ejemplo, a la gente que le gusta la carne muy hecha, la gente le dice que no la pida así, que eso es un pecado», terminó señalando el guionista, que había pedido unos minutos más para lanzar su último recado a la audiencia. Y Nuria Roca no pudo evitar su reacción. «¡Pero es que eso me lo dices tú a mí!», espetó la colaboradora ofendida.

«Llevo toda la vida llevándome broncas… ¡Acostumbraos!»

Fue entonces cuando el marido de la presentadora se dio cuenta de que él mismo cometía ese error que tanto reprochaba. «A mí me gusta la carne muy hecha y llevo toda la vida llevándome broncas porque me pido la carne así. ¡Acostumbraos!», advirtió Roca, que logró calmar los humos de Juan del Val en la mesa y conseguir una escena insólita en la tertulia de actualidad.

«Lo que quiero hacer, que yo siempre te he echado la bronca, es pedirte perdón públicamente, porque me parece muy mal. Todo el mundo diciendo la frasecita de ‘la vas a echar a perder’ o ‘eso es una suela del zapato’. ¡Comed la carne y lo que queráis, cuando queráis y como queráis!», terminó sentenciando del Val para disculparse con su mujer por el ataque injustificado.