La pulla que Valeria Ros suelta de sopetón a Juan del Val en ‘La Revuelta’ descoloca a Broncano

Este lunes, 30 de septiembre, David Broncano recibió en ‘La Revuelta’ a Yolanda Ramos. Tras la divertidísima entrevista, fue Valeria Ros, colaboradora del programa, la que salió a escena para hablar sobre el copareting. Se trata de una nueva tendencia en la que dos personas deciden criar a un hijo de manera compartida sin necesidad de mantener una relación sentimental.

La cómica desveló a Broncano que estaba buscando a un hombre con el que poder llevar a cabo el copareting, para así poder darle un hermanito a su hija. Tras mensajearse con varios de sus contactos, como su excompañero de ‘Zapeando’ Miki Nadal, ninguno de ellos la encajaba, así es que invitó a los espectadores que quisieran ser los padres de su futuro hijo, contactarla a través del hashtag #JuandelValLaRevuelta, haciendo alusión al colaborador de ‘El Hormiguero’.

Aquí hay un formato de televisión. ¿Cómo le dices a un amigo si quiere un poco de COPARENTING? #LaRevuelta pic.twitter.com/clKCFcXTLl — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 30, 2024

«¿Qué dices? ¿Podemos acabar el programa ya?», acertó a reaccionar Broncano. Ante la sorpresa del presentador y del público presente, Valeria Ros explicó el motivo de este hashtag: «No venía a cuento, pero me dicen que soy la Juan del Val de ‘La Revuelta'». Aunque en su opinión debería llamarse #ValdeJuanLaRevuelta, cambiando así el orden de los apellidos. Antes de finalizar su intervención, la colaboradora no dudó en lanzarle un dardo al marido de Nuria Roca.

«Quiero decir desde aquí que Juan del Val es muy gracioso y es el feminismo«, sentenció. Cabe recordar que el escritor colabora semanalmente en ‘El Hormiguero’, el más directo competidor de ‘La revuelta’. Además, fue uno de los más críticos con el fichaje de David Broncano por TVE.

Yo lo siento, pero que fichen a Valeria Ros en #ElHormiguero 🙏🏻 y se vaya con Juan del ValD No hay por dónde coger esto 😬xxx #LaRevueltaTVE #LaRevuelta pic.twitter.com/NQO9DOoDXX — 𝙴𝚍𝚞𝚊𝚛𝚍𝚘 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚗𝚞𝚎𝚟𝚊 (@e__VILLANUEVA) September 30, 2024

Críticas a Valeria Ros por su presencia en ‘La Revuelta’

La presencia de Valeria Ros en el programa de La 1 no termina de convencer. La humorista ya recibió numerosas críticas en su primera aparición en el formato y esta vez se han vuelto a repetir. Los usuarios de X incluso la han llegado a comparar con Yolanda Ramos. «Me he reído lo más grande con Yolanda Ramos. Es una locura, tiene una personalidad tan arrolladora y tal sentido del espectáculo que empequeñece a Broncano sin querer. Sin embargo, no me gusta nada Valeria Ros, no le encuentro la gracia», escribía un tuitero.

«¿Cuándo va a acabar la broma de que Valeria Ros sea colaboradora de ‘La revuelta’? Qué corte de rollo después de Yolanda Ramos»; «¡Qué bajón con Valeria Ros después de Yolanda Ramos!»; o «Yolanda Ramos: Humor/Valeria Ros: Mal rato», fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la red social.