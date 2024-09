Valeria Ros confirma su salida de Atresmedia y ‘Zapeando’ por fichar en ‘La Revuelta’ de Broncano

La segunda entrega de ‘La Revuelta’ en TVE arrancó con la llegada de un nuevo rostro que será habitual en el programa, la humorista Valeria Ros. La nueva colaboradora de David Broncano se estrenó este martes en el recién estrenado espacio y sorprendió al presentador y al público al confesar su salida definitiva de Atresmedia. Así, la cómica confesó que, por el momento, se encuentra apartada de ‘Zapeando’ o cualquier otro proyecto del grupo de San Sebastián de los Reyes.

Tras convertirse en uno de los fichajes estrella de ‘Tu cara me suena’ en su última edición y varios años como colaboradora en ‘Zapeando’, parece que la cómica ha puesto punto y final a su estancia en Atresmedia. «Excelente cómica, pero tenemos una problemática con ella porque trabaja en….», comenzó señalando David Broncano para introducirla antes de que Ricardo Castella le interrumpiese. «No, ya no», advirtió el colaborador.

Valeria Ros confirma su salida de Atresmedia: «Por ahora no estoy allí»

«¿Sí, sí, está en ‘Zapeando’ y en lo otro de cantar», insistió el presentador de ‘La Revuelta’ mientras sus compañeros insistían en la salida de Valeria Ros de su casa televisiva. «A lo mejor no», comentó Grison. «Puede que a ella es a la que hayan zapeado… la han zapeado», añadieron de fondo. «¿No está en Atresmedia ya?… Me sabe mal», comentó Broncano algo preocupado mientras la humorista esperaba para entrar en escena.

Valeria Ros y David Broncano en ‘La Revuelta’

«A lo mejor si esto va muy bien se lo vuelven a pensar. Igual le han obligado a elegir y ella ha elegido estar aquí», sentenció Castella antes de que el público le bañase con una ronda de aplausos. Entonces, la protagonista de la polémica hizo su entrada a plató para aclarar todos los rumores. «No sabía que ibais a empezar con eso…», comentó algo preocupada la colaboradora de ‘La Revuelta’.

Entonces, Broncano le reprendió con humor. «La has cagado, esto puede ser flor de un día», señaló el presentador. «Yo creo que lo vamos a petar», insistió Valeria Ros entre aplausos antes de aclarar su situación profesional actual entre cadenas. «Yo no me habría ido de Atresmedia», lamentaba el jiennense mientras la cómica le lanzaba reproches. «¿Pero cómo me hacéis esto? Igual podía volver, pero ya no», bromeó el nuevo fichaje de TVE.

«No sé cómo de real es esto, entonces…», aclaró David Broncano entre broma y broma sobre su despido. «Es real en el sentido de que vengo aquí a hacer mi sección y por ahora no estoy allí», sentenció la antigua colaboradora de ‘Zapeando’, dejando claro que por el momento no estará de vuelta por las instalaciones de San Sebastián de los Reyes. «Por nosotros no hay problema», sentenció el presentador. «Lo sé, por eso estoy aquí… Los que no me hacen elegir», terminó señalando Ros para terminar de lanzar un dardo a su antigua casa televisiva.