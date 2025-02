María Patiño saca a la palestra a Rocío Carrasco por lo visto en 'De Viernes': "El odio te cegó"

Tras varios años sin conceder entrevistas, Rosa Benito se sentaba hace unos días en el plató de 'De Viernes' para hablar, entre otras cosas, de su etapa como colaboradora de 'Sálvame'. Y, precisamente, sus excompañeros del mítico programa de Telecinco han comentado esta reaparición este lunes, 10 de febrero, en 'Ni que fuéramos', donde María Patiño ha sido una de las más duras con la exmujer de Amador Mohedano.

Rosa Benito llegó a comparar su trabajo en 'Sálvame' con la prostitución: "Estar en la prostitución no es vender tu cuerpo. Es hacer cosas que haces por dinero, aunque no quieras y yo lo he hecho. Hicieron mucho daño a mi hija y eso hace mucho daño. Eso fue una de las cosas que he vivido, pero no me podía ir porque tenía que pagar una nave de 3.000 euros de hipoteca", explicó en el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona.

María Patiño, muy crítica con Rosa Benito en 'De Viernes'

María Patiño carga contra Rosa Benito.

Unas demoledoras declaraciones que ya han tenido respuesta por parte de los que fueran sus compañeros en el programa vespertino de Telecinco. "Si hay algo que yo entiendo es que uno toma conciencia de los errores del pasado porque se deja llevar por las circunstancias", comenzaba diciendo María Patiño sobre las palabras de la cuñada de Rocío Jurado. Sin embargo, la presentadora también tenía algo que reprochar a su ex compañera.

"Hay cosas que no dependen del dinero ni de las circunstancias. Cuando uno omite la verdad respecto a algo tan grave como lo que le pasó a tu sobrina (Rocío Carrasco), porque el odio te cegó. Dejé de creer a Rosa por todo lo que me contó en privado durante años respecto a esa familia, que con el paso del tiempo decidió no contar y decir lo contrario”, criticó la presentadora de 'Ni que fuéramos'.

Según la periodista gallega, Rosa Benito tuvo "la frialdad de, en los momentos más importantes de algo que tú viviste y me contaste, contar lo contrario porque lo que te cegaba no era el dinero, era el odio a Rocío Carrasco. Esa es la verdadera prostitución de la vida, el no contar la verdad de algo que es justicia divina siendo testigo directo", sentenció María Patiño.