Rosa Benito lanzó esta incendiaria insinuación sobre 'Sálvame' desde 'De Viernes': "Me he prostituido por dinero"

Rosa Benito ha reaparecido en '¡De viernes!'. Lo ha hecho tras tres años alejada del foco mediático. Aunque ya había acudido al programa como colaboradora para debatir sobre 'Supervivientes', este 7 de febrero lo ha hecho como invitada, para hablar de su vida personal, y también de sus años como tertuliana en 'Sálvame'.

La cuñada de Rocío Jurado no guarda un buen recuerdo de esa época televisiva, e incluso se llega a comparar con las prostitutas. "Me he prostituido por dinero", reconocía, provocando la sorpresa de los presentadores y colaboradores de '¡De viernes!'. Tal era el asombro de todos los presentes, que Rosa Benito justificaba sus palabras alegando que "estar en la prostitución no es vender tu cuerpo. Estar en la prostitución es hacer cosas por dinero, aunque no quieras, y yo lo he hecho".

Rosa Benito recuerda la llamada que le hizo Paolo Vasile

El programa nocturno de Telecinco mostró las imágenes de su etapa en 'Sálvame', recordando algunos de los momentos más difíciles que vivió en esa época. El gesto de la colaboradora mientras veía las imágenes era serio, poniendo de manifiesto que no la gusta recordar aquellos años. La exmujer de Amador Mohedano llegó a enfrentarse a José Antonio León, quien fue reportero de 'Sálvame' durante años.

El periodista recordó a Rosa Benito que nadie le obligó a participar en el programa: "Nadie te ponía una pistola en la cabeza, podrías haberte ido". Por lo que la invitada quiso matizar nuevamente sus palabras: "Era una época en la que yo estaba fatal y me podría haber ido, pero necesitaba sacar adelante una hipoteca en la que había que pagar 3.000 euros al mes". Lo que más la dolió a la cuñada de Rocío Jurado era cuando en 'Sálvame' atacaban a su hija, Chayo Mohedano. Y para dejar claro que su paso por el magacín fue exclusivamente por necesidad económica, aseguró que, una vez que solucionó sus problemas financieros, lo abandonó.

De hecho, recordó una llamada que le hizo Paolo Vasile, en aquel momento consejero delegado de Mediaset España: "Me pidió volver al lugar donde quería que volviera y le dije que no. Me dijo: 'Me haces falta'. Ahora es tarde señora. No fui porque no me hacía falta para comer", sentenció. Su paso por 'Sálvame’ provocó incluso que Rosa Benito tuviera que ingresar en un centro psiquiátrico, como así recuerda ella misma: "Me daba miedo la gente, me daba miedo la televisión. Ahí toqué fondo, pero encontré a una psiquiatra maravillosa que me hizo salir adelante".