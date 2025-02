Rosa Benito se planta ante una de las preguntas en 'De Viernes' y dice punto final: "No quiero hablar"

Tres años hacía que no veíamos a Rosa Benito como invitada en un plató de televisión. Por eso, en su regreso, este 7 de febrero en '¡De viernes!', eran muchas las preguntas que los presentadores y colaboradores del programa querían hacerle. Entre otras cosas, querían saber cuál es su actual relación con su exmarido, Amador Mohedano.

La cuñada de Rocío Jurado ha empezado dejando claro que está en su mejor momento. Y ese es el motivo por el cual ha decidido reaparecer en televisión. Además, ha revelado las razones que la llevaron a abandonar el foco mediático. Rosa Benito también ha recordado su paso por 'Supervivientes 2011', reality que acabó ganando, aunque supuso el principio del fin de su matrimonio.

Y es que a Amador Mohedano no le hizo ninguna gracia el tonteo que su mujer tuvo en la isla con otro de los concursantes, Montalvo. Así se lo hizo ver en la gala final. Sin embargo, la colaboradora cortó abruptamente a su marido con su mítica frase "este es mi momento". A partir de ahí, su matrimonió empezó a tambalearse hasta el punto de llegar a separarse de forma definitiva.

Pese a haber vivido bastantes altibajos desde entonces, Rosa Benito ha dejado claro en '¡De viernes!' que si tuviera otra vida, lo elegiría a él, ya que fue muy feliz junto a Amador. Pero también confesó que, en estos momentos, no tienen ninguna relación: "Yo llevo mucho tiempo que no hablo con él". "Yo tengo mi vida y él la suya", reconocía.

Rosa Benito se planta ante las insistentes preguntas sobre Amador

Tras esto, la madre de Chayo Mohedano recordó algunos de los momentos felices que pasaron juntos: "Hasta que yo hago 'Supervivientes' yo fui muy feliz". "Yo me iba con mi cuñada Rocío y nosotros éramos tres trabajando 24 horas y eso es muy complicado. Trabajábamos los tres y cuando ella se enfadada con el hermano…", continuó explicando, recordando cómo la cantante le pedía que se posicionase entre los dos. Cabe recordar que, Rosa Benito, además de cuñada era la peluquera de Rocío Jurado.

Sin embargo, estas historias no parecían interesar demasiado a los colaboradores, quienes insistían en preguntarle por el momento en el que ella regresa de 'Supervivientes' y su matrimonio empieza a tambalearse. "Cuando yo vengo de 'Supervivientes' paso un año muy difícil y llega un momento en que dices mira", recordó Rosa Benito sobre el momento en el que decidió poner punto y final a su matrimonio.

La insistencia de los colaboradores con las preguntas de Amador Mohedano provocó que la invitada se sintiese cada vez más incómoda. Hasta tal punto que, sin perder la sonrisa, decidió plantarse: "No quiero hablar más de este señor porque ya solamente es el padre de mis hijos". "Creo que me lo merezco", añadía, pidiendo que la hiciesen preguntas sobre ella. Sin embargo, las preguntas sobre el hermano de Rocío Jurado han continuado, por lo que la colaboradora les ha vuelto a pedir que parasen: "Es que no voy a hablar más de Amador. Creo que me tenéis que permitir que no hable más de él. Y punto", sentenciaba, llevándose el aplauso del público presente.

La colaboradora recuerda la llamada que le hizo Paolo Vasile

Por otro lado, Rosa Benito también habló de lo mal que lo llegó a pasar en televisión, debido al daño que causaron a su familia: "Estar en la prostitución no es vender tu cuerpo. Es hacer cosas que haces por dinero, aunque no quieras y yo lo he hecho. Hicieron mucho daño a mi hija y eso hace mucho daño. Eso fue una de las cosas peores que he vivido, pero no me podía ir porque tenía que pagar una nave de 3.000 euros de hipoteca".

La colaboradora fue perdiendo protagonismo en 'Sálvame' hasta tal punto que decidió no seguir en el programa. Según contó, tiempo después recibió una llamada de Paolo Vasile, el por entonces consejero delegado de Mediaset: "Me pidió volver al lugar donde quería que volviera y le dije que no. Me dijo: 'Me haces falta'. Ahora es tarde, señora. No fui porque no me hacía falta para comer".

Además, también recordó el peor momento de su vida, en el que ingresó en un centro psiquiátrico: "Estaba en tratamiento. Me di cuenta de que me daba miedo la gente, me daba miedo salir, tenía la tele apagada, me daban ataques de ansiedad y entonces toqué fondo. Encontré a una psiquiatra maravillosa que me hizo creer en mí y me sacó para adelante".

