Rosa Benito señala el auténtico ganador de ‘Supervivientes All Stars’: «Ha sido el alma»

Llega la gran final de ‘Supervivientes All Stars’ tras casi 40 intensos días de concurso. Sofía Suescun, Marta Peñate, Alejandro Nieto y Jorge Pérez son los finalistas (vota en la encuesta) que aspiran el premio y la gloria. Y en ‘De Viernes’ todos los colaboradores hicieron su apuesta, entre ellos, Rosa Benito.

La tertuliana y ganadora de ‘Supervivientes’ en la edición de 2011 ha sido muy crítica contra Sofía Suescun, llegando a pedir su expulsión la semana pasada infructuosamente, pues la joven influencer logró sortear la eliminación el lunes y también el jueves para rabia de muchos.

Por eso, no era de extrañar que, preguntada por su concursante favorito para ganar ‘Supervivientes All Stars’, Rosa Benito se decantara por la máxima rival de Sofía en esta edición de leyendas. «Para mi la ganadora es Marta Peñate porque ha sido el alma de este Supervivientes«, declaró ante Santi Acosta.

Lo cierto es que el nombre de la participante canaria resonó varias veces en el plató de ‘De Viernes‘. Por su parte, María Jesús Ruiz también señaló que Marta debe ser la flamante ganadora «por auténtica, por persona, porque la hemos visto caer, porque la hemos visto levantarse… Marta ganadora», dijo a voz en grito.

A Rosa Benito y a Ruiz se le sumaron Ángel Cristo y Aurah Ruiz. «A mi me da igual que los sofistas se me echen encima, no quiero que Sofía gane y, como no está la Pantoja, que gane Marta», soltó con sorna el hijo de Bárbara Rey. «Yo quiero que gane Marta por canaria, porque me representa, y ya que no gané yo, que gane ella por ser original, real y sincera», defendió Aurah.