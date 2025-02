Santi Acosta se levanta y dice 'hasta aquí' a José Antonio León por lo ocurrido en 'De Viernes'

José Antonio León se erigió en un azote de Claudia Bavel, la supuesta amante de Iker Casillas, en su nueva visita a 'De Viernes'. El colaborador trató de acorralarla en directo y cuestionó que se sentara en el programa de Telecinco a contar intimidades del ex guardameta. Tanto, que Santi Acosta tuvo que levantarse de su asiento y decirle 'hasta aquí'.

"Voy a se tajante. Se te viene un marrón gordo con Iker. Es verdad que dices que estás en tu libertad, pero no estás en la libertad de hablar de la intimidad de la otra persona", le arreó en primer lugar el periodista. "Yo no he hablado de intimidad", rebatió la entrevistada, pero José Antonio aseguró que había concedido una entrevista previa antes de entrar a plató en la que muchas cosas se habían "tapado" porque "serían un marrón hasta para nosotros".

"Estás invadiendo su intimidad. Es importante saber dónde están los límites y no sé si te están asesorando bien porque estás metiendo una detrás de otra. Y las pelotas de Iker Casillas, si no son en el terreno de juego, son ilegales contarlas", sentencio José Antonio León. Sin embargo, compañeros como Ángela Portero discreparon: "Yo creo que no ha traspasado la barrera de la intimidad".

Pero el tertuliano siguió en sus trece, poniendo sobre la mesa sus supuestos robados pactados con el paparazzi Jordi Martín con otros famosos. "Aquí todo va soltándose parece por fascículos. pero tú cuentas en tus testimonios que has estado con cientos", señaló. "Que no es el problema con los que ha estado, el problema aquí es que se aproveche de los que ha estado para venir y contarlo y sacar un rendimiento económico del sufrimiento de un chaval", impugnó, cuestionando así su entrevista en 'De Viernes'.

Fue precisamente en ese instante cuando Santi Acosta no se reprimió más, se levantó de su asiento y confrontó con José Antonio León por su salida de tiesto. "Como todo el que se sienta en nuestro plató, porque todo el mundo viene por contrato cobrando como nosotros. Entonces, vamos a centrarnos en qué es criticable", le espetó sin cortapisas.

"No estoy hablando de que cobre. Hablo de aprovechar una oportunidad puntual justificada por una falsa relación, porque simplemente era una relación abierta. Y ella además ha ido cambiando el discurso de principio a fin. No hay quién se la crea", se defendió León, matizando que no criticaba que cobrara, sino su falta de credibilidad.

Eso es otro asunto diferente.