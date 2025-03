'Supervivientes 2025': Lista completa con las identidades de los nuevos concursantes que cierran el casting

Uno de los puntos fuertes de 'Supervivientes' es su casting. De hecho, cada año se convierte en el secreto mejor guardado hasta que la cadena confirma la identidad de los concursantes, que a menudo suele ser a cuenta gotas durante las semanas previas al estreno.

A diferencia de anteriores ediciones, 'Supervivientes 2025' ha evitado dar a conocer el casting al completo para así usarlo como baza de cara al estreno. Cabe recordar que los espectadores conocían la identidad de hasta doce concursantes antes de que el reality diese el pistoletazo de salida a su primera gala.

Hasta el momento del estreno, el casting lo ha conformado los siguientes famosos: Álex Adrover, Almácor, Álvaro Escassi, Ángela Ponce, Beatriz Rico, Joshua Velázquez, Laura Cuevas, Makoke, Pelayo Díaz, Rosario Matew, Samya y Terelu Campos.

Koldo Royo, duodécimo concursante confirmado de 'Supervivientes 2025'

El primer nombre en ser desvelado durante la gala de estreno ha sido el del cocinero y youtuber Koldo Royo. Se trata de un prestigioso cocinero con estrella Michelin afincado en Mallorca, que cuenta con casi un millón de seguidores en su perfil de TikTok y más de 200 mil en Instagram. Tras toda una vida dedicado a la gastronomía, Koldo Royo aparca los fogones por un tiempo para vivir la experiencia más extrema de su vida a sus 66 años de edad. El cocinero ha protagonizado uno de los saltos más emotivo de 'Supervivientes' al dedicárselo a todos sus compañeros y a "todos los que padecen un cáncer".

Gala Caldirola, decimotercera concursante confirmada de 'Supervivientes 2025'

La modelo e influencer Gala Caldirola se ha sumado también a la aventura tal y como ha anunciado Jorge Javier Vázquez. En concreto, los espectadores han podido ver un helicóptero que transportaba a tres nuevos fichajes. Entre ellos destaca el perfil de la alicantina que en redes suma casi 3 millones de seguidores. En televisión también es conocida puesto que la joven participó en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' con Alberto Santana.

En su vídeo de presentación se define como "reina de realities chilenos" y es que en el país chileno ha desarrollado buena parte de su carrera televisiva. Tal y como ha desvelado, uno de sus puntos débiles es separarse de su hija. A pesar de ello, asegura: "Me considero una mujer muy competitiva. Quiero demostrarme que puedo y que si creo en mí todo es posible".

¡La reina de los realities de Chile, ya está en Honduras! ✈️ Gala Caldirola se convierte en concursante confirmado de #Supervivientes2025 #SVGala1 🌴 https://t.co/dhgDb1DCnO pic.twitter.com/JzY7t9BUdp — Supervivientes (@Supervivientes) March 6, 2025

Damián Quintero, decimocuarto concursante confirmado de 'Supervivientes 2025'

Otro de los nuevos concursantes es el de Damián Quintero, medallista olímpico y referente internacional en kárate. El que fuese subcampeón en los Juegos Olímpicos de Tokio ahora dice 'sí' a la nueva edición del formato más extremo de la televisión y lo hace con ambición: "Soy competidor nato y quizás quede mal decirlo, pero suelo ser líder y en 'Supervivientes' quiero ser líder". Argentino de nacimiento, este deportista no ha dudado en demostrar su ambición al pedir que le subiesen más el helicóptero para saltar en el que ha sido su "bautizo" en el reality. De igual manera, asegurar haberse marcado ganar el reality como objetivo.

Nieves Bolós, decimoquinta concursante confirmada de 'Supervivientes 2025'

Nieves Bolós, más conocida como 'Nieves Fit', ha sido otra de las confirmadas. De profesión psicóloga, esta coach aglutina cerca de un millón de seguidores en sus redes sociales. En ellas comparte contenido deportivo al igual que su cambio físico. Un perfil que está dispuesto a dar mucho juego en lo que a supervivencia respecta. De hecho, Nieves no ha tenido gran dificultad al tirarse del helicóptero a pesar de que el reality ha subido el helicóptero a petición expresa de la joven.

En su vídeo de presentación, la recién nombrada concursante ha asegurado querer enamorarse. "Lo primero que me encantaría es enamorarme sobre todo para no pasar tanta hambre. no tengo prototipo", ha comentado. Del mismo modo, ha añadido: "Me encanta todo lo que es locura. Me he tirado dos veces de paracaídas... y a mí solo me quedaba ir a 'Supervivientes'".

De hacernos sudar en las redes a hacerlo en Honduras🏃🏻‍♀️➡️ Nieves Fit se convierte en la nueva concursante confirmada de #Supervivientes‍2025 #SVGala1 https://t.co/dhgDb1DCnO pic.twitter.com/LEWdYurBnm — Supervivientes (@Supervivientes) March 6, 2025

Borja González, decimosexto concursante confirmado de 'Supervivientes 2025'

El reality de supervivencia ha bebido de 'La isla de las tentaciones' y es que Borja González es otro de los confirmados. El valenciano tiene 30 años y participó en la séptima edición del formato junto a su chica Ana Solma, a la que conoció en Valencia y con la que empezó una relación cuando ambos habían dejado sus respectivas relaciones. Tras su periplo por República Dominicana, Borja se convirtió en uno de los rostros más queridos del formato. Una gesta que espera volver a repetir desde Honduras.

El gran bombazo del casting de 'Supervivientes 2025'

Para confirmar la identidad de otro de los concursantes, el reality ha usado una ruleta. Dicho objeto ha dado pistas sobre su identidad siendo la primera un balón de fútbol. "Es un fichaje bomba", ha añadido el presentador. No ha sido la única pista puesto que la segunda ha dejado entrever el pasado en la política del ahora concursante. La tercera pista ha sido la bandera de Andalucía.

No ha sido hasta que Sandra Barneda ha entrado en el plató cuando se ha confirmado la participación de Montoya al descubrir como cuarta pista la famosa frase "Montoya, ¡por favor!". Acto seguido, los espectadores han podido escuchar al propio joven a través de un vídeo: "Aquí estamos, welcome to Honduras. Tanto que lo habéis querido y pedido. Después de todas las fatigas que acabamos de pasar, ¿ya me queréis mandar para otras fatigas? Pero estas las voy a vivir con el corazón porque os lo debo y me habéis curado el alma. Yo por ustedes estoy aquí en Honduras así que vamos con fuerza".

Tal y como ha indicado Sandra, será el próximo domingo cuando el joven se incorpore y salte del helicóptero. Por si fuese poco, no ha sido la única sorpresa de la noche y es que Montoya no saltará solo. "El domingo hay más concursantes nuevos. No uno", ha terminado diciendo la compañera de Jorge Javier Vázquez.