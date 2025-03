Beatriz Rico confiesa el auténtico motivo de su abandono de 'Supervivientes' pocos días después

Tan solo dos fueron los días que Beatriz Rico estuvo en 'Supervivientes 2025'. Pese a empezar con ganas la aventura, la actriz decidió abandonar voluntariamente tras pasar apenas unas horas en la isla. Lo que más sorprendió a la audiencia es que desde la organización no le insistieron para que se quedara, como sí hacen con otros concursantes.

Ya en ese momento, Beatriz Rico explicó a Sandra Barneda que el motivo de su abandono era que "no duermo en toda la noche y sé que las condiciones son hostiles. Llegaba un punto en el que no dormía ni por la noche, ni por el día y me faltaba la vista, tengo pitidos en los oídos… No puedo forzar esto y creo que mi salud va por delante".

Tras anunciar su decisión durante el debate del pasado domingo, la actriz puso rumbo a España. El martes reapareció en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', conducido por Carlos Sobera, así como en las redes sociales del programa. Allí, una vez más, la ya exconcursante volvió a aclarar la verdadera razón de su abandono.

Beatriz Rico explica por qué decidió abandonar 'Supervivientes 2025'

Beatriz Rico junto a Sandra Barneda en 'Supervivientes 2025'

Durante su entrevista con Sobera, Beatriz Rico insistió en que sus problemas para dormir fueron el mayor hándicap con el que se encontró. "En unas condiciones tan adversas, que el problema se iba a multiplicar de tal manera que me iba a hacer imposible dormir ni un solo minuto. Si no duermes el cuerpo llega un momento que colapsa, no puedes estar sin dormir. Yo ya noté que me empezaba a fallar la vista, a pitar los oídos…", comentó la intérprete.

Del mismo modo, ha justificado su decisión también en la página web de Telecinco a su llegada a España. "Sabía que el sueño para mí era un problema, pero nunca jamás pensé que el sueño fuera el detonante que me hiciera salir de la lista. No me lo esperé nunca. Yo mi gira de teatro la cancelé pensando en estar tres meses allí. Me ha pillado como por sorpresa", reconoció ante los micrófonos de Telecinco.

"Supe que no podía continuar cuando me empezó a fallar la vista"

Además, desveló cuándo fue el momento exacto en el que decidió abandonar el concurso: "Supe que no podía continuar más cuando me empezó a fallar la vista. Tenía pitidos en los oídos y estaba muy mareada. Como una sensación que todo pasa desde fuera. Ahí dije 'creo que este es mi tope, no me la quiero jugar a una noche más y no poder despedirme con una sonrisa y un abrazo y que me tengan que sacar de aquí'. No quería que nadie me viera así".

Respecto a cómo afronta su vuelta a la realidad, Beatriz Rico explicó que "como estoy recién llegada, estoy empezando a asimilar todo lo que ha pasado. Sigo con tristeza pero me quiero agarrar al agradecimiento de que pude ir y lo pude vivir". Sobre lo primero que haría al llegar a su casa, la actriz lo tiene claro: "Lo primero que voy a hacer en cuanto llegue a casa va a ser abrazar a mis gatos y meterme en la cama".