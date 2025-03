La organización de 'Supervivientes' tiene que apartar a Beatriz Rico y este es el motivo: "Está fuera"

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' apenas llevan tres días habitando los Cayos Cochinos. Parece que las duras condiciones del concurso han hecho mella en los supervivientes, quienes no terminan de adaptarse, especialmente Beatriz Rico. La actriz ha protagonizado el primer intento de abandono de la edición. Una decisión que ha colocado contra las cuerdas a la organización.

Tal y como ha desvelado Laura Madrueño, Rico ha sido la concursante que ha pedido abandonar el concurso. "La actriz Beatriz Rico pidió ayer abandonar la aventura. Ya está fuera de la playa. Enseguida vamos a poder hablar con ella", fueron las palabras con las que Madrueño ha anunciado la determinación de la actriz. Acto seguido, los espectadores han podido ver unas impactantes imágenes en las que se adelantaba el motivo de dicha decisión.

Visiblemente demacrada, la todavía superviviente comentaba: "¿Cuántas noches puede estar una persona sin dormir? Creo que cuatro o cinco y te mueres. Estoy zombie, veo como puntitos cuando abro los ojos. No he dormido ni el primer día, ni el segundo. Nada, nada. ¡Me quiero ir, quiero abandonar!".

🚨 Beatriz Rico ha sido quien ha activado el protocolo de abandono 🚨



La determinación final de Beatriz Rico

Una drástica decisión que ha obligado al reality a mover ficha respecto a su permanencia en los Cayos Cochinos. Su decisión definitiva se ha dado a conocer este domingo. Antes de que la actriz la compartiese, ha dado a conocer cómo se encuentra: "Estoy mejor, estoy bien. Pero, ¡qué vergüenza lo que me ha pasado!".

Preguntada por lo que le había ocurrido, Beatriz Rico ha compartido: "El mayor miedo que tenía, además lo he comentado en todas las entrevistas, era el miedo a no dormir o dormir mal. El objeto personal que me he traído eran tapones para los oídos, pero he descubierto que no hacen magia. No duermo en toda la noche y sé que las condiciones son hostiles".

Lejos de quedarse callada, la hasta ahora concursante ha añadido: "Es muy complicada la situación de cómo estamos durmiendo y si voy con sueño ligero y un problema, se me ha multiplicado por mil. Llegaba un punto en el que no dormía ni por la noche, ni por el día y me fallaba la vista, tengo pitidos en los oídos... No puedo forzar esto y creo que mi salud va por delante. Sobre todo quiero despedirme con una sonrisa y unos abrazos. Igual si espero una noche más ya no puedo".

Sandra Barneda le ha pedido que reflexionara y le contestara a la pregunta sobre su continuidad en 'Supervivientes'. Tras un tiempo de reflexión, Beatriz Rico ha confirmado su marcha del concurso. "Me encantaría seguir, pero no puedo. Creo que hay veces que hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades sobre todo cuando no dependen de ti y decir "hasta que Beatriz" y decir para, no forzar la maquinaria".

Sin dudarlo o pensárselo dos veces, Beatriz Rico ha proseguido diciendo: "Tengo miedo por mi salud, de verdad, porque no dormir es algo que va al cerebro y te debilita muchísimo. Yo me sentía muy mal y espero hoy poder dormir. Tengo a nuestro lado al doctor y me ha dicho que en mis condiciones, que así no se puede. Lo siento por mi familia y por mis amigos que estaban emocionados de que saliera bien... Hay veces que hay que decir no puedo más y que hay que parar. Hay que poner la salud y tu bienestar por delante". Finalmente, la actriz ha concluido asegurando: "Yo ya gané porque lo intenté. Mi prioridad es descansar, recuperarme".