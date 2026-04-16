Cambio de programación en Atresmedia: 'El Intermedio' pasa a una nueva franja horaria en La Sexta este jueves

Con motivo de su vigésimo aniversario, y coincidiendo además con el 20 cumpleaños de La Sexta, 'El Intermedio' ofrecerá un programa especial este jueves 16 de abril que será en directo y se realizará desde la sala Florida Retiro (Madrid), abandonando así de forma excepcional su plató habitual.

Y ojo, porque Atresmedia ha confirmado un cambio en su franja de emisión. Esta edición extraordinaria del formato liderado por El Gran Wyoming tendrá una duración muy superior a la normal y se extenderá casi hasta la media noche.

Así, en lugar de concluir a las 23:00 horas, lo hará a las 23:45 tal y como se indica en la guía de programación de La Sexta. En definitiva, contará con casi una hora más en la parrilla del canal para poder albergar todas las sorpresas que deparará esa conmemoración del programa producido en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio).

Y es que el Gran Wyoming, Sandra Sabatés y todo su equipo (Thais Villas, Andrea Ropero, Dani Mateo y Cristina Gallego, entre otros) celebrarán este aniversario con la participación de invitados de primer nivel del mundo de la cultura, de la comunicación y de la política.

Se tratará de una noche "única" e "irrepetible" que reunirá en vivo y en directo a rostros históricos del espacio, a numerosas caras amigas y a importantes figuras de la música como Ana Belén, Víctor Manuel y Kiko Veneno; además de otras actuaciones como la del cómico Raúl Pérez, que sorprenderá al público con una de sus caracterizaciones más internacionales.

Durante la emisión, Dani Mateo se colará entre bambalinas para desvelar los entresijos, dinámicas y secretos que normalmente no se ven delante de cámara, mientras que Sandra Sabatés, acompañada por el histórico Iñaki Gabilondo, intentará descubrir al verdadero Wyoming más allá del personaje televisivo.

Con todo, esta prolongación de 'El Intermedio' desplazará el cine a las 23:45 horas con el largometraje 'Tenemos que hablar', drama protagonizado por Hugo Silva, Michelle Jenner, Ernesto Sevilla, Verónica Forqué y Óscar Ladoire, entre otros.

Así queda la programación nocturna de La Sexta este jueves:

21:30 horas - 'El Intermedio' (Programa especial)

23:45 horas - Cine: 'Tenemos que hablar'

'El Intermedio', uno de los formatos más reconocibles y longevos de la televisión en nuestro país

Desde su estreno en 2006, 'El Intermedio', con El Gran Wyoming al frente, se ha consolidado como uno de los formatos más reconocibles y longevos de la televisión en nuestro país, combinando actualidad, análisis político y social y un inconfundible tono satírico que forma ya parte de su ADN.

A lo largo de estos años, ha conseguido consolidar una audiencia fiel y constante. Así, se ha convertido en el programa diario más visto de la cadena durante 18 años consecutivos. La emisión más vista de su historia fue el lunes 25 de mayo de 2015 (3.291.000 espectadores y 17,4%) con la entrevista en plató a Manuela Carmena tras ganar las elecciones.

En esta presente temporada, el espacio capitaneado por Wyoming mejora respecto a la temporada anterior y alcanza un 6,7% de cuota, es vista por 848.000 seguidores y más de 2,5 millones de espectadores únicos.

Así, dos décadas después, el programa sigue siendo un referente diario para millones de espectadores fieles a una cita que, noche tras noche, arranca con una declaración de principios ya convertida en lema generacional: "Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad". Precisamente la verdad será uno de los ejes vertebradores de este especial aniversario. A lo largo de la retransmisión, 'El Intermedio' mirará hacia dentro y hacia fuera para contar toda la verdad sobre cómo se hace el programa y sobre sus protagonistas.