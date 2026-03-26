El discurso de El Gran Wyoming frente a quienes romantizan el franquismo: "Por suerte algunos tenemos memoria"

El Gran Wyoming ha arrancado 'El Intermedio' este miércoles haciéndose eco de una fecha muy destacada para Argentina: el 50 aniversario del golpe de estado y el inicio de la dictadura militar en el país. Así, el presentador de La Sexta no ha dudado en aprovechar la ocasión para arremeter contra la ultraderecha española, poniendo el foco en Vox y quiénes añoran los tiempos del franquismo en España.

"El negacionismo de los crímenes perpetrados por las dictaduras es como el reggaeton, aunque cambie un poco la letra suena siempre igual. En España algunos también tratan de reescribir la historia", ha comenzado destacando el conductor de 'El Intermedio' tras recordar que ayer, 24 de marzo, se cumplieron 50 años del golpe de estado en Argentina.

El Gran Wyoming lanza un contundente mensaje a Vox por su retrato del franquismo: "Muchos no quieren que lo recordemos porque añoran vivir así"

Ha sido entonces cuando, con una imagen de Santiago Abascal como fondo, el Gran Wyoming ha arremetido contra los "nostálgicos" del régimen franquista. "Cuentan que la culpa el golpe de estado del 36 la tuvo la República, que el Valle de los caídos lo construyeron alegres voluntarios en vez de presos republicanos en trabajos forzados", ha asegurado el presentador.

"Que con Franco se vivió mejor y que es preferible no remover ciertos asuntos para no reabrir viejas heridas. Aunque muchos represaliados sigan enterrados en fosas comunes por todo el país...", continuaba explicando el conductor de 'El Intermedio', que no ha tardado en resumir su mensaje hacia la ultraderecha con una tajante reflexión mirando a cámara.

"Pues sí, muchos no quieren que recordemos por qué en realidad añoran vivir en sociedades gobernadas por mano de hierro. Aquí, en Argentina y en otros muchos lugares. Pues no lo permitamos, sigamos recordándolo. Por suerte algunos tenemos muy buena memoria", terminaba sentenciando entre aplausos el Gran Wyoming.