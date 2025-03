Joaquín Prat no da crédito ante la verdadera razón de la marcha de Beatriz Rico de 'Supervivientes'

El abandono de Beatriz Rico después de tan solo tres días de convivencia en 'Supervivientes 2025' ha sorprendido a muchos. Especialmente por el motivo que encierra su salida del concurso y que ha descolocado al propio Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.

La veterana actriz ha puesto fin a su aventura hondureña debido a sus problemas de sueño. No hay precedentes en un abandono con este pretexto como justificación. "No duermo en toda la noche y sé que las condiciones son hostiles. Llegaba un punto en el que no dormía ni por la noche, ni por el día y me fallaba la vista, tengo pitidos en los oídos... No puedo forzar esto y creo que mi salud va por delante", aseguró ante Sandra Barneda. El programa, por su lado, no hizo nada de esfuerzo en cambiarle la opinión.

Y esta primera baja en 'Supervivientes' fue abordada en el programa de Joaquín Prat. "Creo que su decisión ha sido muy sensata. Hay algunos que marean con el me voy, me quedo, me voy, me quedo, y ella se ha dado cuenta de que no puede seguir con la aventura porque le ha superado", comentó Adriana Dorronsoro, empatizando con Beatriz Rico.

Discreparon con ella Sandra Aladro, que lo vio "precipitado", y Kike Calleja que señaló que Rico "ha perdido una oportunidad de oro porque esto pasa una vez en tu vida". "No dormir es un problema muy grave al que muchas veces no se le da la importancia que tiene. Si la salud peligra, lo mejor es retirarse. Esto no es una huida, esto es un problema de salud", contrarió Alessandro Lequio.

Por su parte, Joaquín Prat se mostró realmente impresionado con la razón de la marcha de Beatriz Rico y subrayó que "la falta de sueño nunca la había escuchado como excusa para abandonar".

Mientras, en 'Vamos a ver' se ha recogido cómo la defensora de Beatriz en el plató de 'Supervivientes' reveló que tenía problemas para conciliar el sueño y que fuera del concurso tomaba medicación para ello. De modo que en el matinal de Telecinco se han preguntado cómo es posible que, si tenía esos problemas de fuera, pasó los exámenes médicos y psicológicos.