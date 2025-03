Beatriz Rico abandona 'Supervivientes 2025' y estas son las consecuencias de su plantón al equipo

Beatriz Rico ha sorprendido a los espectadores de 'Supervivientes 2025' tras la determinación tomada durante la gala dominical. Después de solo tres días de convivencia, la actriz ha dado a conocer su decisión de abandonar el concurso definitivamente. Una marcha que, a su vez, ha tenido consecuencias directas: ha obligado a la organización de 'Supervivientes' a paralizar y anular la votación habilitada desde el jueves para salvar a los nominados.

Del mismo modo, esto ha provocado un tijeretazo en la lista de nominados y es que, con el adiós de Beatriz, el listado se ha reducido a tres concursantes. Si desde el pasado jueves eran cuatro los famosos expuestos, ahora permanecen en la palestra Rosario Matew, Samya y Koldo Royo. Iniciándose una nueva votación desde cero.

Cabe recordar que la actriz ha puesto fin a su aventura hondureña debido a sus problemas de sueño. "No duermo en toda la noche y sé que las condiciones son hostiles", ha explicado mientras daba a conocer los problemas que esto le ha acarreado. "Llegaba un punto en el que no dormía ni por la noche, ni por el día y me fallaba la vista, tengo pitidos en los oídos... No puedo forzar esto y creo que mi salud va por delante", ha asegurado al tiempo que ha comunicado su decisión definitiva.

La decisión médica que respalda el abandono de Beatriz Rico de 'Supervivientes'

Una determinación que, a diferencia de los abandonos vividos en anteriores ediciones, la organización de 'Supervivientes' ha respetado sin rodeos. Desde el primer momento, Sandra Barneda ha aplaudido la decisión sin oponerse o invitar a la actriz a pensárselo dos veces.

"No te preocupes Beatriz. Déjame que te diga algo. Hay tanta gente que se le propone ir a 'Supervivientes' y no se atreve. Se te ha propuesto, lo has intentado, lo has experimentado y has dicho no puedo y lo más importante es que te has atrevido y la salud. Si tú dices hasta aquí, nadie más puede decir hasta dónde", ha sido el mensaje que la presentadora le ha querido enviar desde España.

Ese posicionamiento invita a pensar en la posibilidad de que la actriz no tenga que hacer frente a la sanción habitual. Cabe recordar que en otras ocasiones el propio reality les recuerda este compromiso aceptado previamente. Así pues, es necesario remarcar que, en palabras de Rico, el equipo médico ha respaldado su decisión: "Tengo aquí a nuestro doctor que no me ha dejado ni a sol ni a sombra y él mismo me ha dicho que en tus condiciones así está claro que no se puede".