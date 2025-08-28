'No somos nadie' declara la guerra a Lydia Lozano ante su inminente estreno en TEN: "Que se prepare"

'No somos nadie' continúa calentando motores para su gran estreno en TEN y el Canal Quickie el próximo lunes 1 de septiembre. En su nuevo vídeo promocional, Belén Esteban, María Patiño y compañía no han dudado en atajar los rumores sobre las importantes bajas que sufrirán en su equipo de colaboradores en esta nueva etapa, lanzando una clara advertencia a Lydia Lozano.

Con la fecha de estreno y el elenco de tertulianos confirmado, que reunirá a rostros de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos' de nuevo en el piso de LA OSA Producciones, la nueva promo del nuevo magacín de TEN ha ido directo al grano refiriéndose sin pudor a una de las grandes polémicas antes de su estreno: la negativa de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés a continuar en el universo 'Sálvame' con este proyecto.

'No somos nadie' lanza un dardo a Lydia Lozano en su nueva promo por su supuesta traición con Telecinco

En el nuevo vídeo promocional de 'No somos nadie', María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros, aún de vacaciones, discuten en un grupo de Whatsapp sobre la inesperada baja de la que ha sido su compañera hasta la cancelación de 'La familia de la tele' en La 1. "Eso seguro que es porque está negociando con la cadena de enfrente", asegura la presentadora del nuevo magacín sobre el posible regreso de Lydia Lozano a Telecinco.

⚔️ Los colaboradores en pie de guerra…

Y NO NOS QUEREMOS CALENTAR, pero Lydia sigue siendo un misterio. 😶💣



📺 Estreno el lunes 1 de septiembre a las 15:30h

En TEN (@TENtv) y Canal Quickie#NoSomosNadie #MariaPatiño #CarlotaCorredera #KikoMatamoros #LydiaLozano #BelenEsteban pic.twitter.com/Wj90f1m1td — Canal Quickie (@CanalQuickie) August 27, 2025

"¿Pero a Lydia la quieren ahí? ¿Porque dónde la van a meter? ¿Con Calleja?", bromea Belén Esteban en una nota de voz. "Pero si tiene la espalda hecha polvo la pobre", añade con sorna Kiko Matamoros, que también señala a la otra gran baja del equipo. "Chelo está muy calladita... Bueno, como siempre", subraya el tertuliano en el vídeo promocional lanzado este miércoles.

"La que está callada es Lydia, y mira una cosa, no me quiero calentar, no me quiero calentar...", insiste Belén Esteban, mientras que la conductora de 'No somos nadie', que se turnará los mandos del espacio con Carlota Corredera, lanza un claro mensaje a la televisiva. "Pues como se vaya al otro lado y no nos enteremos por ella, que se prepare", resuelve María Patiño a modo de adelanto del tenso clima que se respirará en su estreno el próximo lunes.

Si bien el foco está puesto en Lydia Lozano y Chelo García-Cortés por su supuesta negativa a participar en este nuevo proyecto de LA OSA Producciones, la participación de Kiko Hernández continúa siendo un misterio. Quiénes si encabezarán la lista de colaboradores son Arnau Martínez, David Insua, Carolina Sobe, Anna Gurgurí, Alberto Guzmán y Marta Riesco además de los protagonistas de la promo.