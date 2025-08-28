María Patiño clama contra lo que está pasando con Kiko Rivera tras su ruptura y toma una determinación

La ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales está en boca de todos. Desde que la revista 'Semana' anunciara en exclusiva la separación de la pareja tras once años de relación, todos los programas de televisión dedicados a la crónica social han debatido sobre las posibles causas de la misma.

Aunque algunos titulares han sido más amables que otros. Y precisamente contra estos medios de comunicación ha cargado María Patiño a través de sus redes sociales. Y es que la periodista tacha de "crueles" algunas noticias publicadas en las últimas horas sobre Kiko Rivera, al que culpan de la ruptura.

"El nivel de crueldad en algunos titulares haciendo referencia a Kiko Rivera me distancia de una forma de hacer corazón", empieza diciendo la que fuera presentadora de 'La familia de la tele' en su cuenta de X. Acto seguido comunica la decisión que ha tomado a raíz de todo esto: "El cuerpo me pide otra forma de analizar la actualidad y es lo que voy a hacer".

Las posibles causas de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Desde el primer momento, Kiko e Irene dejaron claro que en su ruptura no había terceras personas, y que había sido de mutuo acuerdo. Sin embargo, algunas informaciones apuntan a que el matrimonio llevaba tiempo sumergido en una grave crisis, sobre todo por culpa del hijo de Isabel Pantoja. Así lo aseguró Kike Quintana este miércoles en 'Tardear': "Me comunican que Irene durante la relación ha consentido algunos comportamientos de Kiko que le dejarían en muy mal lugar".

Pero el sobrino de Ana Rosa fue más allá: "La noche en la que Irene enterró a su padre, Kiko Rivera no estuvo a la altura de lo que sería un comportamiento de marido con su mujer". Según la periodista Leticia Requejo, habría sido ella la que habría decidido terminar con su relación: "Según lo que me trasmiten, la decisión habría recaído en Irene Rosales tras atravesar unos meses muy complicados en la pareja". En cualquier caso, la prioridad para los dos en estos momentos es el bienestar de las dos hijas que tienen en común.