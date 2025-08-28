Comunicado de última hora de Irene Rosales anunciando la auténtica razón de su ruptura con Kiko Rivera

Veinticuatro horas después de que Kiko Rivera emitiera un comunicado confirmando su separación de Irene Rosales, ha sido esta la que ha roto su silencio de la misma manera. Tras once años de relación, nueva de matrimonio y dos hijas en común, la pareja decidía tomar caminos separados. Una decisión que, según Leticia Requejo aseguró en 'Tardear', había tomado Irene.

"Después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos separados", comienza el texto que Irene Rosales ha compartido a través de sus historias de Instagram. Ambos han dejado claro en todo momento que la separación es de mutuo acuerdo y que no ha habido terceras personas. Pese a esto, es un duro palo, sobre todo por sus dos pequeñas, Ana y Carlota.

Un día después de que su todavía marido confirmara la noticia publicada en exclusiva por 'Semana', la influencer rompía su silencio a través de sus redes sociales. "Buenos días familia, como ya sabéis, después de once años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separado. Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados", reconoce la sevillana.

Irene Rosales: "Nuestro vínculo familiar siempre estará"

No obstante, Irene Rosales confiesa que el cariño va a seguir intacto, por el bien de sus hijas: "Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará".

"Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre", concluye la nuera de Isabel Pantoja. Se trata de un comunicado bastante más breve que el publicado por Kiko Rivera, pero que dice lo mismo. Ambos estarán unidos de por vida. Por el momento, el DJ ya habría iniciado la mudanza para comenzar una nueva etapa fuera del hogar familiar, situado en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Según el programa 'Espejo Público', la intención del hijo de Isabel Pantoja es instalarse en Triana.

La noticia de la separación de Kiko e Irene Rosales ha sorprendido a todos, ya que, la pareja ha pasado el verano juntos de vacaciones. De hecho, dieron cuenta de sus planes en sus redes sociales. A juzgar por las fotos que compartieron, nada hacía presagiar la ruptura que se avecinaba. Aunque, según diversos programas de televisión, el matrimonio llevaba ya tiempo que hacía aguas.