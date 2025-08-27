'Tardear' pilla a Irene Rosales con otro hombre tras hacer pública su separación de Kiko Rivera

Irene Rosales y Kiko Rivera se encuentran en el ojo del huracán después de que Semana haya aireado en su portada de este miércoles su separación tras once años de relación. Mientras que otros espacios repasaban los motivos ocultos de la ruptura, 'Tardear' ha sorprendido mostrando en exclusiva las primeras imágenes de la sevillana junto a otro hombre tras su separación.

Nada más arrancar el espacio de Telecinco, Frank Blanco y Verónica Dulanto adelantaban un "bombazo" relacionado con la sevillana que tantas tertulias ha encabezado este miércoles. "Estas son las últimas imágenes de la mismísima Irene, y nos llegaron ayer por la tarde cuando todavía no había estallado la bomba.", comenzaba adelantando la voz en off del vídeo del programa.

'Tardear' analiza el encuentro que Irene Rosales tuvo con un misterioso hombre antes de hacer pública su ruptura: "No deja de sonreír"

"Ella se vistió adecuadamente para la ocasión", continuaba relatando el vídeo de 'Tardear' en el que se puede ver a Irene Rosales compartiendo una íntima cena en un restaurante junto a un hombre cuyo rostro aparece pixelado. "Iba con un vestidito negro corto, ajustadito", aseguraba una testigo del programa, que envió las imágenes al equipo este martes por la tarde.

Imágenes de Irene Rosales junto a un hombre en 'Tardear'

"Tienen una charla muy animada y hay mucha complicidad entre los dos", destacaba la voz en off apoyándose en el relato de la espectadora, que asegura que la sevillana tuvo en todo momento "una sonrisita así muy cómplice. "Irene se coloca el pelo, parece que quiere dar buena impresión. Cualquiera diría que quiere coquetear con él. No deja de sonreír", insisten en la narración del vídeo.

Así, 'Tardear' desvela que después del encuentro ambos se fueron juntos para pasar un tiempo a solas en un coche. "Se fueron en un coche grande, estuvieron tres o cuatro minutos en el coche, se quedaron un rato", asegura la testigo del espacio de Telecinco, asegurando que Irene Rosales y su misterioso acompañante no tenían prisa en llegar a casa.

Raquel Bollo desmiente los rumores de romance: "Es un amigo"

"A él no lo enseñamos por una cuestión legal, pero creednos si os decimos que es un chico guapo, apuesto, atractivo...", señalaba entonces Frank Blanco antes de que Raquel Bollo interrumpiese la tertulia iniciada tras haber hablado por teléfono con la sevillana mientras visionaban el vídeo en plató. "Efectivamente es un amigo", ha comenzado aclarando la colaboradora.

Ha sido entonces cuando Raquel Bollo ha salido en defensa de Irene Rosales y los rumores que se puedan generar a partir de su separación con cada encuentro que tenga. "Es lo que va a hacer ahora de aquí para adelante. Hace semanas fue a un evento también con un amigo, solos los dos, y no se comentó nada porque no se sabía la noticia", ha asegurado la empresaria.

"Entonces el hecho de que ahora lo haga y se sepa la noticia pues es fácil decir eso. Al final ella necesita salir y desquitarse de su rutina", señalaba Raquel Bollo. "Ayer nos llegaron estas imágenes, cuando aún no se sabía la noticia, y esta espectadora que nos las mandó estaba extrañada por la complicidad que pudo ver, nos llegó a preguntar si se habían separado", aclaró el conductor de 'Tardear' interrumpiendo a su compañera.

"Bueno, la señora vio feeling donde solo hay una amistad, ella va a seguir quedando con amigos. Irene antes de conocer a Kiko tenía un grupo muy grande de amigos, además ella estuvo trabajando durante mucho tiempo en la noche, entonces tiene un círculo grande", terminaba sentenciando la colaboradora, rompiendo una lanza a favor de la intimidad de Irene Rosales