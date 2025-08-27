En 'Vamos a ver' descubren la reacción de Isabel Pantoja a la separación de su hijo Kiko Rivera e Irene Rosales

Este miércoles nos hemos levantado con la inesperada noticia de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. EL DJ y su mujer han decidido poner fin a nueve años de matrimonio y once de relación con dos hijas por medio. Y como era de esperar ha sido la noticia que más ha dado que hablar a los programas. Así, en 'Vamos a ver' se hacían eco de cuál habría sido la reacción de Isabel Pantoja al divorcio de su hijo.

Cabe recordar que en los últimos años, la relación entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera está completamente rota desde que él denunció en 'La herencia envenenada' todo lo que le había hecho su madre y que le había engañado pues tenía todos los enseres de su padre Paquirri guardados después de asegurar durante años que no existían.

Pues bien, según ha revelado Sandra Aladro a las 14:21 horas, Isabel Pantoja desconocía la información. "Nadie se lo ha contado. Se lo están ocultando, no está conectada a nada donde pueda informarse y Kiko tampoco le ha llamado para contárselo. Es imposible que Agustín no lo sepa porque a él sí que le gusta estar informado", exponía la colaboradora de 'Vamos a ver'.

"Entiendo que es otra de las maniobras de porque con quién está Isabel es con él. Y si no se ha enterado es porque Agustín no se lo ha contado", aseveraba Adriana Dorronsoro. "Yo lo que sé es que Agustín suele estar informado y es imposible pensar que a estas horas no lo sepa pero lo que si sé es que Isabel a estas horas todavía no lo sabe", añadía Sandra Aladro.

'Vamos a ver' adelanta la reacción de Isabel Pantoja a la separación de su hijo

Por su parte, Pepe del Real explicaba que Kiko Rivera le comunicó el lunes a todas las personas que todavía no sabían la noticia que se separaba. "Les llamó para advertirles de que el miércoles salía la exclusiva de que nos separamos y les llama la atención porque este verano compartieron vacaciones y algunos no sospechaban nada", comentaba el colaborador.

Pese a que todavía Isabel Pantoja no se habría enterado de la separación de su hijo, Kike Calleja si que se atrevía a apuntar en 'Vamos a ver' que la tonadillera se alegrará de esta separación. "La gente que conoce a Isabel considera que esta noticia se la va a tomar con alegría puesto que la relación entre Irene e Isabel siempre ha sido mala a pesar de que Isabel siempre la trató con educación", explicaba el colaborador.

"Hubo un episodio cuando a Kiko le da un infarto y está ingresado, Isabel va a visitarle y le pide a Irene que le lleve a las niñas para velas e Irene toma la decisión de no llevarlas. Ahora se esperan que a lo mejor pueda haber un acercamiento entre la madre y el hijo en un momento dado, no es seguro, pero incluso Kiko podría volver a Cantora porque también es su casa. Y en el caso de que se produjera ese acercamiento entre madre e hijo la persona que tendría un problema es Agustín", añadía.