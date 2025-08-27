Gema López destapa el detonante de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "Ha sido insoportable"

Noticia bomba e inesperada la de este miércoles para la prensa del corazón. Después de que Semana sacara en exclusiva que Kiko Rivera e Irene Rosales se separan, ha sido el hijo de Isabel Pantoja el que ha confirmado la noticia con un comunicado en Instagram hablando de los motivos que han llevado a la pareja a romper su matrimonio tras 11 años de relación. No obstante, Gema López en 'Espejo Público' ha dado muchos más detalles.

"Kiko Rivera e Irene Rosales se separan, no contra todo pronóstico, pero sí que quizás en un momento en el que nadie se lo esperaba", empezaba señalando Gema López dando paso a la información sobre lo que ha anunciado la revista Semana en exclusiva.

Nada más volver del vídeo, era Raúl García el que se pronunciaba. "A mí me parece todo tan raro y, sobre todo, ¿por qué ahora?", se preguntaba el paparazzi. "Si nos han vendido una familia unida.. No entiendo ahora esto y soy el primero que creo que veo a Kiko mejor que nunca", comentaba el tertuliano de 'Espejo Público' después de que Gema López les preguntara que información manejaban ellos.

No obstante, Isabel Rábago cuestionaba las palabras de su compañero. "Eso es que está mejor que nunca... Los motivos... algo ha pasado algo, me da igual que sea una tercera persona o algo de la pareja que ellos querrán hacer público o no. ¿Por qué? Porque Irene lleva años soportando infidelidades, todo tipo de malos hábitos, todo tipo de mala vida, todo tipo de me gasto el dinero y no atiendo las necesidades de mi propia familia. Creo conociendo un poco por la necesidad de mantener una familia", soltaba la colaboradora.

Gema López detalla cómo se ha producido la separación de Kiko e Irene

Gema López en 'Espejo Público'

"A la vuelta le vamos a contar en exclusiva qué ha pasado en estos dos los últimos dos meses, la decisión que ha tomado Kiko Rivera y qué va a hacer Irene Rosales", advertía Gema López sobre lo que iban a revelar en el programa de Antena 3 tras la publicidad. Tras los anuncios, Gema López retomaba la palabra para desvelar en exclusiva la información que a ella le ha llegado. "Yo os quiero contar la información que se me traslada hace escasamente una hora. Les habíamos contado que solo hace dos meses sube en Instagram, la felicita por su cumpleaños... Y se van juntos de viaje a Menorca", empezaba contextualizando la copresentadora de 'Espejo Público'.

"Lo que me cuentan es que en los dos últimos meses la convivencia entre ellos ha sido insoportable. Las guerras han sido continuas, las peleas continuas, que Kiko que a pesar de que anunció su recuperación ha seguido teniendo muchos altibajos. Y que Irene además desde la muerte de sus padres ve la vida de otra manera y prioriza otras cosas", exponía la colaboradora.

"Que sería Kiko Rivera quien abandonase el hogar familiar, se iría de forma temporal a casa de su representante. Aunque la idea sería irse al barrio de Triana donde ya habría preguntado por el precio de los alquileres", proseguía explicando Gema López.

Asimismo, Gema López se atrevía a señalar también cual podría haber sido el detonante de que Irene Rosales haya decidido dar un paso al frente y acabar con su matrimonio. "La relación de Kiko y Fran también habría pasado factura a la pareja. Se ha convertido en tapadera de muchas cosas de Kiko e Irene ya no lo quiso soportar. Irene se habría enterado de ciertos bolos que no cuadraban, pero Kiko habría salido en defensa de Fran", aclaraba la periodista.

Por último, Gema López ha dejado claro que por ahora parece que el motivo no serían terceras personas. "No me hablan de terceras personas, pero no descartan que Irene tenga ganas de ser feliz y rehaga su vida y no le van a poner impedimento a la hora de ver a sus hijas", concluía.