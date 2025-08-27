El urgente comunicado de Kiko Rivera señalando el verdadero motivo de su ruptura con Irene Rosales tras 11 años

Este miércoles 27 de agosto, la revista Semana publicaba en exclusiva que Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio y dos hijas como fruto de sus once años de relación. Desde la revista se aseguraba que no había terceras personas y que ha sido una separación cordial y de mutuo acuerdo.

Tras la publicación de la revista, el propio Kiko Rivera ha querido confirmar la noticia con un comunicado en el que deja claro que no se va a sentar en ningún programa de televisión a hablar de su separación y que todo ha sido de forma cordial.

"Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida", empieza diciendo en un comunicado que ha publicado en Instagram.

"Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas", prosigue diciendo.

Tras ello, Kiko Rivera deja claro que tanto para él como para Irene sus dos hijas y su bienestar son lo más importante. "Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación", recalca el DJ. "Lo vivido queda en el corazón, y lo que viene, aunque diferente, puede ser más sano, más real y más honesto", añade a ese respecto.

El hijo de Isabel Pantoja quiere mirar al futuro con ilusión y positivismo. "Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes", asevera en este comunicado.

"Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad. El futuro es incierto, sí, pero también está lleno de posibilidades, y voy a recibirlo con la fuerza de alguien que sabe que lo más valioso ya lo tiene: mis hijos y la paz de haber hecho lo correcto", concluye.

Un comunicado al que la propia Irene Rosales ha respondido con un corazón rojo demostrando que pese a que han decidido separar sus caminos, la relación entre ambos sigue siendo muy buena por el bien de sus hijas y el bienestar de la familia.