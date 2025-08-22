María Patiño tiene que aclarar sus palabras sobre el fichaje bomba de Gonzalo Miró por TVE

Gonzalo Miró lo tiene todo listo para su próxima mudanza televisiva, despidiéndose de 'Más vale tarde', 'Espejo Público' y el resto de programas de Atresmedia en los que colabora para sumarse al nuevo espacio de Marta Flich en las tardes de TVE. Y entre las muchas reacciones a este inesperado reajuste de rostros entre cadenas, la de María Patiño en X ha generado controversia.

El rostro habitual de las tertulias de Atresmedia regresará a la cadena pública de la mano de 'Directo al grano', el nuevo magacín de actualidad política con el que TVE planea rediseñar sus tardes tras el fracaso de 'La familia de la tele' y 'La Pirámide'. Un giro de 180 grados motivado por el éxito de 'Malas Lenguas' que deja finalmente sin hueco a 'Trivial Pursuit', el concurso que La 1 había anunciado para sus tardes.

María Patiño tiene que dar explicaciones por su reacción al fichaje de Gonzalo Miró en TVE

Aún sin fecha de estreno para el nuevo formato de LA OSA Producciones en la cadena pública, todo apunta a que Gonzalo Miró vivió este jueves su última tertulia en 'Más vale tarde'. Y poco después de que RTVE confirmase este jueves su fichaje como copresentador del espacio, María Patiño tomó su cuenta de X para publicar un mensaje que ha generado revuelo.

Ojo de loca no se equivoca https://t.co/zO0tFHSCL7 — Maria patiño (@maria_patino) August 21, 2025

"Ojo de loca no se equivoca", escribió la antigua presentadora de 'Ni que fuéramos', reaccionando al comentado fichaje del hijo de Pilar Miró de forma indirecta. Sin embargo, hay quiénes han interpretado que estaba afeando su nueva etapa en La 1 y la llegada del nuevo espacio de Marta Flich, ante lo que se ha visto obligada a explicarse.

Pero si es una frase para alabar el fichaje… jajajajajaja . No puedo estar rabiosa teniendo todo lo q tengo . 😎😎😎😎 https://t.co/s3zOFkd1gu — Maria patiño (@maria_patino) August 22, 2025

"Pero si es una frase para alabar el fichaje… No puedo estar rabiosa teniendo todo lo que tengo", ha respondido María Patiño a un usuario que la acusaba de estar "rabiosa" porque sus proyectos televisivos no funcionan, aludiendo al fracaso de 'La familia de la tele' tras un mes de vida en la cadena pública. Y con este mensaje, también deja entrever la ilusión con la que afronta su nueva etapa profesional.

Si bien las tardes de TVE se remodelarán de la mano de la actualidad política, TEN también prepara una revolución en su sobremesa con el regreso de María Patiño, Belén Esteban y muchos de sus rostros habituales en 'No somos nadie', el nuevo magacín del Canal Quickie. Un proyecto marcado por las supuestas bajas de Lydia Lozano y Chelo García Cortés, así como por la incorporación de Carlota Corredera como presentadora en la emisión de los viernes.