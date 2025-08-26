'No somos nadie' adelanta todos los detalles de su gran estreno en TEN: día y horario del nuevo 'Sálvame'

El regreso de Belén Esteban, María Patiño y Carlota Corredera al pisito que un día acogió 'Ni que fuéramos' es más que inminente. Así lo han confirmado en la primera promo de 'No somos nadie', en nuevo espacio de TEN que recuperará a varios rostros del universo 'Sálvame' y a parte del equipo de 'Tentáculos'. Así, el canal Quickie y la cadena han desvelado la fecha de su gran estreno y su horario de emisión.

Tras varios días en los que el canal Quickie ha ido confirmando a través de sus redes sociales el elenco que habitará el piso de Las Tablas, el nuevo espacio conducido por María Patiño estrenó este lunes su primera promo oficial. "Vuelven las tardes gamberras", han anunciado en un post donde explican que el estreno se podrá seguir también a través streaming desde Youtube y Twitch.

'No somos nadie' llega a TEN el lunes 1 de septiembre y este será su horario de emisión

Y es que 'No somos nadie' llegará a las tardes de TEN el próximo lunes 1 de septiembre a las 15:30 horas, por lo que retomarán la sobremesa y el primer tramo de la tarde, siguiendo la fórmula de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos'. Una franja que Belén Esteban, María Patiño, Kiko Matamoros y muchos de los colaboradores que regresan al streaming también ocuparon durante su aventura en TVE con 'La familia de la tele'.

⏰ Ya es oficial: #NoSomosNadie arrancará el 1 de septiembre a las 15:30h 💣

¿Has puesto ya la alarma? 👀



🔜 No te pierdas el estreno en TEN (@TENtv) y de forma digital a través del YouTube y Twitch de Canal Quickie (@CanalQuickie)



😈 Vuelven las tardes más gamberras 😈 pic.twitter.com/SlKyXKd9uP — Canal Quickie (@CanalQuickie) August 25, 2025

Por lo que el nuevo magacín de LA OSA Producciones competirá contra 'Malas Lenguas' y 'Valle Salvaje' en La 1, a la espera de conocer cuándo se estrenará 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró en la cadena pública, 'Zapeando' y 'Más Vale Tarde' en La Sexta y 'Sueños de libertad' y 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3. Además de las últimas emisiones de 'Tardear' antes de la llegada de Joaquín Prat a las tardes de la cadena con su nuevo espacio.

El primer vídeo promocional deja claro quiénes serán los rostros principales del nuevo formato: María Patiño, que tomará los mandos del programa de lunes a jueves, Carlota Corredera, que recogerá el testigo de la presentadora los viernes y Belén Esteban, que encabezará la lista de colaboradores al igual que en 'La familia de la tele'. Todas aparecen dentro de un lienzo, como parte de una exposición, al que pocos de los visitantes están prestando atención.

Los colaboradores del nuevo 'Ni que fuéramos'

Entre los colaboradores confirmados para el nuevo magacín vespertino de TEN se encuentran rostros clásicos del universo 'Sálvame' como Kiko Matamoros además de la princesa del pueblo, mientras que Chelo García-Cortés y Lydia Lozano han optado por no participar en este nuevo proyecto de LA OSA Producciones tras su breve paso por TVE. También se unen rostros de 'Tentáculos' como Carolina Sobe, Arnau Martínez, David Insua, Anna Gurgurí y Alberto Guzmán, además de contar con Marta Riesco, que retoma su puesto de reportera.