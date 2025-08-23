Lydia Lozano vuelve a saltar a RTVE con este programa tras romper con el nuevo 'Sálvame' de TEN

El próximo 1 de septiembre, buena parte del equipo de 'La familia de la tele' regresará a TEN y a Canal Quickie con 'No somos nadie', un nuevo programa que recuperará el espíritu de 'Ni que fuéramos' con María Patiño y Carlota Corredera como presentadoras. Sin embargo, la familia no estará completa pues habrá varias bajas como las de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés.

Parece ser que ambas periodistas han decidido romper con La Osa Producciones Audiovisuales y no formar parte del nuevo proyecto en el "pisito" tras más de 15 años trabajando juntos y poder iniciar así una nueva etapa a la espera de recibir llamadas.

En este sentido, Lydia Lozano adelantaba a Bluper los motivos por los que ha decidido no seguir con María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros, entre otros en 'No somos nadie'. "He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires", aseveraba.

Y a la espera de saber qué pasará con Lydia Lozano a partir de septiembre, la periodista reaparecerá este sábado en 'Pasa sin llamar', el programa que presentan Inés Hernand, Alba Carrillo, Carmina Barrios y Mariona Casas en el prime time de La 2. En concreto, la colaboradora será víctima de la cámara oculta del formato.

De esta manera, Lydia Lozano será una de las invitadas de 'Pasa sin llamar' junto al actor y director Eduardo Casanova y será su regreso a TVE tras el traumático final de 'La familia de la tele'. No obstante, cabe recordar que este formato fue grabado con anterioridad a finales de 2024.

🔴Mañana Lydia Lozano vendrá con una buena exclusiva: Cervantes ha muerto esta mañana, el padre…



📍Mañana, sábado, a las 23h en @la2_tve. pic.twitter.com/3w7kElHAff — 🔑Pasa Sin Llamar - TVE (@PasaSllamar_TVE) August 22, 2025

El futuro laboral de Lydia Lozano tras rechazar 'No somos nadie'

Por el momento, parece ser que Lydia Lozano no ha recibido ninguna llamada para trabajar en algún programa. No obstante, según han apuntado diversas fuentes, la periodista tendría las puertas abiertas para fichar por algún espacio tanto en Antena 3 como en Telecinco, cadena a la que volvería tras el veto de dos años a todos los rostros más emblemáticos de 'Sálvame'.

En este sentido, la llegada de Eduardo Blanco como Director de Entretenimiento y Actualidad a Mediaset facilitaría las cosas pues cabe recordar que fue él precisamente quién le llamó para entrar en TVE como colaboradora de 'Mañaneros'.

Asimismo, según se ha publicado, Lydia Lozano habría terminado su etapa como colaboradora de TVE tras dos años en la cadena pública al haberse quedado sin proyecto tras la eliminación de la sección de corazón en 'Mañaneros 360' y el abrupto cierre de 'La familia de la tele'. El único espacio que le quedaría a la colaboradora sería 'D Corazón' pero ella misma ya confirmó que rechazó una oferta para colaborar en el programa de Anne Igartiburu porque quería priorizar su familia los fines de semana.