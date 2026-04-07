Patricia Pardo ve una contradicción en el comunicado de Anabel Pantoja sobre su estado físico: "¿Por qué lo justifica?"

Anabel Pantoja se ha convertido en una de las protagonistas de 'Vamos a ver' este martes a raíz de su última publicación en Instagram, en la que reflexiona sobre su cambio físico tras dar a luz. Si bien la sobrina de Isabel Pantoja ha querido compartir con sus seguidores su lado más vulnerable, Patricia Pardo no ha dudado en echar por tierra la narrativa de la influencer señalando su principal contradicción.

"Voy a confesar algo que llevo bastante tiempo pensando y no sabía si contároslo o no, pero bueno es algo íntimo y personal que después de 39 años ha ocurrido", comenzaba explicando la televisiva en su último vídeo de Instagram, donde aparece en la playa luciendo "sus complejos" sin tapujos en un bikini azul. "Sabéis que me caracterizo por no importarme una mierda lo que me digan a pesar de todos los insultos que recibo", ha continuado relatando.

Patricia Pardo, muy crítica con el comunicado de Anabel Pantoja sobre su físico: "No lo entiendo"

"Nunca he tenido un cuerpo de modelo, tampoco lo pretendo. Pero desde que di a luz a Alma siento que no me he recuperado, tampoco he puesto esa actitud que ponen otras mamis que se matan en el gimnasio. Pero esta barriga que se me ha quedado... Qué parece que estoy embarazada todavía", ha lamentado Anabel Pantoja en un mensaje directo a sus seguidores que ha indignado a Patricia Pardo.

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

Nada más repasar las imágenes en 'Vamos a ver', la conductora de Telecinco no ha evitado lanzar su sentencia más sincera contra "el lado vulnerable" de la influencer. "Si no le da vergüenza, ¿Por qué lo justifica? ¿Por qué tiene esa necesidad de justificarlo? No lo entiendo", ha comenzado preguntando la presentadora con gesto serio.

"Si ella misma te está diciendo ‘soy maravillosa y no quiero justificarme’. No lo hagas. No tienes que justificar que tienes tripa, no lo tienes que hacer. Lo de tener que justificar el físico todo el rato no lo entiendo", ha insistido Patricia Pardo, revolviéndose contra la "contradicción" de la sobrina de Isabel Pantoja al justificar el desencanto con su físico más de un año después de dar a luz a su primera hija.

"Nunca voy a venirme abajo por algo físico, pero si tenía que expresar abiertamente con vosotros una etapa complicada que estoy viviendo con mi cuerpo", ha aclarado Pantoja en la caja de texto de su publicación. "Antes me sentía con mis curvas y bien y ahora no lo veo. Y me preocupa mucho porque eso puede influir en muchas cosas en mi vida que no quiero que se jodan", ha desvelado la televisiva.

Así, la antigua colaboradora de 'Sálvame' ha compartido su frustración, que no ha logrado conmover a Patricia Pardo, al no saber cómo superar este bache con su físico. "Ojalá tuviera una varita mágica o meterme en un quirófano y ponerme el cuerpo de tal, pero tampoco tengo el valor. La barriga que se me ha quedado…", ha lamentado la prima de Kiko Rivera.