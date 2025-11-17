Anabel Pantoja, salvada en 'Bailando con las Estrellas', emite un comunicado tras las acusaciones de "manipulación"

Este pasado sábado, Telecinco emitió una nueva gala de su segunda edición de 'Bailando con las Estrellas'. En ella, ya se proclamaron los cuatro primeros semifinalistas: Anabel Pantoja, Nerea Rodríguez, Jorge González y Blanca Romero. Tania Medina y Nona Soba fueron las nominadas y, tras enfrentarse a 'El último baile' una de ellas, será la expulsada al comienzo de la próxima gala 11, quedando a las puertas de la semifinal.

La polémica de la noche la protagonizó la sobrina de Isabel Pantoja. Y es que, para muchos, incluidos los miembros del jurado, su nivel está muy por debajo del resto de sus compañeros. Esta semana, la influencer ha tenido que defender junto a su pareja de baile, Álvaro Cuenca, una samba. En concreto, 'Crazy in love', de Beyoncé.

Durante los ensayos, Anabel Pantoja ha intentado sacar su lado más sexy: "Vamos a salir a darlo todo, a que me vean mi figura de curvas y que me vean guapa y sexy". Tras esto, ella misma hizo una reflexión sobre su cuerpo: "Nunca nos conformamos con lo que tenemos. Cambiaría cosas, pero me tengo que acostumbrar a lo que tengo y sacarle partido. Tampoco me voy a quejar, la vida me podía haber pagado con otra cara y con otro cuerpo y yo creo que bien estoy".

El momento más emotivo de la gala, también lo protagonizó Anabel, ya que, antes de salir al escenario, miró a cámara y, muy emocionada, le dedicó la actuación a su chico y a su hija: "Son mi familia con lo que sufro y me río. Están conmigo apoyándome. No hay nada mejor como estar en este programa y llegar a casa y que me digan que me quieren y que lo he hecho muy bien".

Anabel Pantoja se convierte en finalista gracias al público y su salvación genera controversia

Tras su sensual actuación, era el momento de las valoraciones del jurado. Julia Gómez Cora, una de las más críticas con Anabel Pantoja semana tras semana, esta vez fue algo menos estricta: "A mí me pareces sexy y me pareces divertida. Lo que me parece es que Álvaro te resta con su protagonismo. Alguien con su experiencia, no te ha ayudado. Quiero que no tengas la limitación del físico, quiero que te muevas y que él te ayude a lucirte".

Gracias a las votaciones de la audiencia, la sevillana se convirtió en una de las finalistas de la noche. Sin embargo, para muchos, su nivel está muy por debajo con respecto al resto de concursantes. Por tal motivo, este domingo, ha querido lanzar un comunicado en Instagram donde hace una reflexión sobre lo sucedido, a la vez que agradece al público el apoyo recibido.

El comunicado de Anabel reflexionando sobre lo sucedido

Junto a un vídeo de sus actuaciones en 'Bailando con las estrellas', Anabel Pantoja escribe lo siguiente: "Algunos no entenderán por qué sigo en el programa, cuando hay compañeros que bailan el triple mejor que yo. Ayer me fui muy triste a casa" reconoce, "porque me dolió ver a mi amiga Tania Medina mal, también a Nona Sobo. No me gustaría joder el sueño de alguien, por ocupar un lugar que muchos pensarán que no me corresponde".

"Os juro, que si por mi fuera yo estaría ya viéndolo todo desde casa, pero quiero creer, que los votos que nunca me ha dado el jurado, me los esté dando el público que nos ve desde casa cada sábado", confiesa la prima de Kiko Rivera. "También habrá gente que opinará que los votos del público están manipulados y que es mentira. Bueno ya eso son guerras de cada uno, solo quería aclarar que no me siento bien respecto a mis compañeras pero también me gustaría sentirme FELIZ POR MÍ, y ver que de no saber bailar estoy llegando tan lejos con la ayuda del público", añade.

Por último, Anabel Pantoja tiene un mensaje de agradecimiento hacia el programa: Gracias 'Bailando con las estrellas' por regalarme esta aventura, que creo como cualquier otro compañero también merezco vivirla". El post no ha tardado en tener respuesta por parte de Álvaro Cuenca, su bailarín, quien le ha brindado todo su apoyo: "En la vida no todo es ser la mejor en algo… pero sí cuánto de amor le pones a lo que estás haciendo. Pasar por la vida con firmeza y dejando huella en forma de cariño y amor a veces, ya es ganar. No te soltaré de la mano".