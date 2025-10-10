Le preguntan a Anabel Pantoja a quién votó en las últimas elecciones y su respuesta quizás te sorprende

Tras protagonizar su esperado regreso a la pequeña pantalla de la mano de 'Bailando con las estrellas' en Telecinco, Anabel Pantoja ha escogido sentarse en las instalaciones de Atresmedia para conceder su primera sobre las polémicas que le han rodeado este año. La sobrina de Isabel Pantoja se ha sincerado ante los micrófonos del pódcast de 'Act2ality', confesando incluso a quién votó en las últimas elecciones.

"Si hubiera sabido todo lo que iba a pasar, no habría querido ser famosa", ha comenzado reconociendo la televisiva sobre el alto precio a pagar por nacer en la familia Pantoja. Una presión que ha sufrido más que nunca a principios de este año, cuando durante meses ocupó titulares que cuestionaban sus habilidades como madre tras el accidente que sufrió su hija.

Anabel Pantoja se sincera sobre su voto en las últimas elecciones generales: "Te lo juro"

"El tiempo pone a cada uno en su sitio y, al final, pienso que la humanidad y la empatía está por encima de un titular o de un bloque para rellenar un programa de televisión", ha sentenciado además Anabel Pantoja en su conversación en 'Act2ality', muy crítica con todos los rumores que se difundieron sobre ella y su pareja en los distintos espacios de crónica social durante la primera mitad del año.

Y en un momento de la entrevista, queriendo dejar a un lado el difícil trance que vivieron por el revés de salud de su hija, Abel Planelles y Daniela Macarena no dudaban en cambiar el tono de la conversación para entrar de lleno en política. "¿A quién votaste en las pasadas elecciones?", le han preguntado directamente los presentadores del pódcast.

"Ese día estaba enferma y no pude ir a votar", ha asegurado Anabel Pantoja sin convencer a los jóvenes periodistas. "¿De verdad?", le insistían buscando otra respuesta por parte de la antigua colaboradora de 'Sálvame'. "Sí, te lo juro. Tal cual", ha resuelto la prima de Kiko Rivera, sin desvelar a quién hubiese votado de haber tenido la oportunidad en las elecciones generales de julio de 2023.