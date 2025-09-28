Anabel Pantoja carga contra Blanca Romero en 'Bailando con las Estrellas' y anuncia esta drástica decisión

Anabel Pantoja y Blanca Romero han sido dos de las protagonistas de la tercera gala de 'Bailando con las estrellas'. A la influencer no le hace ninguna gracia la rivalidad que está mostrando su compañera de concurso, y así lo ha puesto de manifiesto en la entrega de este sábado, 27 de septiembre.

La semana pasada, la modelo y actriz de 'Física o Química' tuvo unas desafortunadas palabras sobre el mareo que sufrió Nona Sobo: "Vamos a centrarnos. Si se marea… ¡pues una menos, pa'casa, que se vayan todas! Yo lo que quiero es ganar". Un comentario que llegó a oídos de Anabel Pantoja, que, como cabía esperar, no lo tomó nada bien.

"Te pones a pensar si somos un equipo… y no somos un equipo", comentó la prima de Kiko Rivera. Y es que ella no se está tomando el programa como una competición, sino como una oportunidad para aprender a bailar y divertirse: "Cuando el programa acabe, yo creo que no nos vamos a ir a trabajar a 'Los miserables' o 'El Rey León', hay que relajarse. No hay que venirse tan arriba", sentenció la creadora de contenido, que tomó la determinación junto a su pareja de baile, Álvaro Cuenca, de no pedir más favores a sus compañeros.

Anabel Pantoja hace gala de su sensualidad con un chachachá

Anabel Pantoja ha deleitado al público y al jurado en esta tercera gala con un chachachá al ritmo de 'Señorita' de Camila Cabello. Aunque ella no quedó del todo satisfecha con su actuación: "He estado muy nerviosa porque es un baile que no me ha gustado nada". En cuanto al jurado, Inmaculada Casal se mostró más benévola que Gorka Márquez, quien fue algo más crítico: "Ha habido dos bailes, uno de cintura para arriba y otro de cintura para abajo. El chachachá es un baile con mucho ritmo de pies, me ha faltado algo más, pero me has hecho disfrutar porque te veo disfrutar".

Más dura con la sobrina de Isabel Pantoja ha sido la siempre estricta Julia Gómez Cora. "Aunque estemos en la época de vendimia no creo que haga falta que pises el suelo como ves si estuvieras aplastando uvas", le reprochó la miembro del jurado. Pese a todo, la joven obtuvo 31 puntos, por lo que quedó lejos de la zona del peligro en una gala en la que resultó expulsado Pepe Navarro.

El jurado envió a la zona de peligro a Iago García, quien interpretó una samba, y a Sara Escudero, quien bailo un jive. Ninguno terminó de convencer y uno de los dos será expulsado la semana que viene.