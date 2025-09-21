Furor por lo que se vio con Anabel Pantoja en su actuación en la gala 2 de 'Bailando con las Estrellas' en Telecinco

Este sábado, 20 de septiembre, Telecinco ha emitido la segunda gala de 'Bailando con las estrellas', que no ha estado exenta de polémica. Aunque si alguien ha dado de qué hablar, esa ha sido Anabel Pantoja, quien ha protagonizado un impactante final con su maestro de baile, generando infinidad de reacciones en redes sociales.

En esta segunda entrega del programa, Anabel Pantoja, junto al bailarín Álvaro Cuenca, se ha enfrentado a un vals vienés al son de la canción 'I was nothing', de Whitney Houston. Y no solo eso sino que, además, la influencer también ha tenido que hacer frente a su primer porté sobre el escenario. Se trata de un movimiento que le ha quitado el sueño durante toda la semana.

Tras siete días de intensos ensayos, finalmente el porté ha sido bien ejecutado. Pero, sin lugar a dudas, lo que más impactó fue cómo terminó el vals: ¡con un espectacular beso entre la concursante y su maestro de baile! Ninguno de los presentes daba crédito a lo que acababa de suceder en directo.

Tras la actuación, Anabel Pantoja explicó que el gesto salió espontáneo, y que no estaba preparado: "Es una muestra de lo contenta que me siento bailando junto a él". Pero aún quedaba lo más difícil: someterse a las valoraciones de los miembros del jurado, quienes valoraron la entrega y la energía de la andaluza.

Las redes sociales sentencian el baile de Anabel Pantoja

"Tú tienes algo que se tiene o no se tiene, que es arte en las venas", le ha dicho Julia Gómez Cora, quien destacó el carisma de Anabel. La gala terminó con los votos combinados tanto del jurado, formado por Blanca Li, Gorka Márquez, Inmaculada Casal, Pelayo Díaz y la ya mencionada Julia Gómez Cora, como de los espectadores a través de la app de Mediaset Infinity.

Anabel Pantoja se libró de la nominación, aunque no de los comentarios en las redes sociales. La inmensa mayoría de los usuarios de X aplaudieron la gran actuación de la influencer, y piden que llegue a la final.

El morreo que se han metido Anabel y Álvaro Cuenca, CHILLOOO, lo ha hecho súper bien ella, la verdad que me está encantando y sorprendiendo muchísimo🥹 #BailandoConLasEstrellas2 — Carla Porta🤍🦖 (@caarluss_) September 20, 2025

Anabel Pantoja comiéndose una boca en directo.#BailandoConLasEstrellas2 — Un coño en tu nuca (@robitchto) September 20, 2025

VAYA FILETE SE HAN METIDO ANABEL Y ÁLVARO. #BailandoConLasEstrellas2 — Tu Lapi televisiva. (@ComentandoTivi) September 20, 2025

Me encanta lo bien que lo has realizado y que profesionalidad con ese beso que nos ha dejado a todo el mundo cautivado#BailandoConLasEstrellas2 pic.twitter.com/VuKkNKpdmr — Maria De las casas (@MariaDelascas15) September 21, 2025

Es que es muy iconicaaaa



Anabel no se puede ir de aquí hasta el último día#BailandoConLasEstrellas2 — Chata ❥ ⚯͛ (@Chata201714) September 20, 2025

Beso apasionado de Anabel Pantoja y su pareja de baile al finalizar su actuación.

'La española cuando besa, es que besa de verdad'

Ay, ay.... 🫣#BailandoConLasEstrellas2 #AnabelPantoja #VayaFama21S #Fiesta21S pic.twitter.com/BPLyWfwtCi — Maryna Barcelona (@MarynaBarcelona) September 21, 2025

CON BESO Y TODO me encanta #BailandoConLasEstrellas2 — Nai.araaaa (#TeamFani🍎🏝️🐍) (@lrs0_25) September 20, 2025