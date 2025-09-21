Furor por lo que se vio con Anabel Pantoja en su actuación en la gala 2 de 'Bailando con las Estrellas' en Telecinco

Este sábado, 20 de septiembre, Telecinco ha emitido la segunda gala de 'Bailando con las estrellas', que no ha estado exenta de polémica. Aunque si alguien ha dado de qué hablar, esa ha sido Anabel Pantoja, quien ha protagonizado un impactante final con su maestro de baile, generando infinidad de reacciones en redes sociales.
En esta segunda entrega del programa, Anabel Pantoja, junto al bailarín Álvaro Cuenca, se ha enfrentado a un vals vienés al son de la canción 'I was nothing', de Whitney Houston. Y no solo eso sino que, además, la influencer también ha tenido que hacer frente a su primer porté sobre el escenario. Se trata de un movimiento que le ha quitado el sueño durante toda la semana.
Tras siete días de intensos ensayos, finalmente el porté ha sido bien ejecutado. Pero, sin lugar a dudas, lo que más impactó fue cómo terminó el vals: ¡con un espectacular beso entre la concursante y su maestro de baile! Ninguno de los presentes daba crédito a lo que acababa de suceder en directo.
Tras la actuación, Anabel Pantoja explicó que el gesto salió espontáneo, y que no estaba preparado: "Es una muestra de lo contenta que me siento bailando junto a él". Pero aún quedaba lo más difícil: someterse a las valoraciones de los miembros del jurado, quienes valoraron la entrega y la energía de la andaluza.
Las redes sociales sentencian el baile de Anabel Pantoja
"Tú tienes algo que se tiene o no se tiene, que es arte en las venas", le ha dicho Julia Gómez Cora, quien destacó el carisma de Anabel. La gala terminó con los votos combinados tanto del jurado, formado por Blanca Li, Gorka Márquez, Inmaculada Casal, Pelayo Díaz y la ya mencionada Julia Gómez Cora, como de los espectadores a través de la app de Mediaset Infinity.
Anabel Pantoja se libró de la nominación, aunque no de los comentarios en las redes sociales. La inmensa mayoría de los usuarios de X aplaudieron la gran actuación de la influencer, y piden que llegue a la final.
