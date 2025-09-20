Anabel Pantoja pone en peligro su concurso en 'Bailando con las Estrellas' tras sufrir un percance

Tras su estreno la semana pasada, este sábado los concursantes de 'Bailando con las estrellas' vuelven a jugarse su continuidad en el programa de Telecinco. Más allá de la expulsión entre Pepe Navarro y Aless Gibaja, el resto de concursantes como Anabel Pantoja o Bárbara Rey volverán a tener que conquistar al jurado y al público para seguir en el talent de baile.

No obstante, Anabel Pantoja ha vuelto a sufrir un percance que hace saltar todas las alarmas sobre su continuidad en 'Bailando con las estrellas'. Durante toda la semana, la sobrina de Isabel Pantoja al igual que el resto de sus compañeros lo han dado todo en el ensayo con sus bailarines para demostrar que están a la altura de la competición.

La semana pasada, Anabel Pantoja gustó mucho al jurado con su baile con Álvaro Cuenca. Ambos bailaron salsa al ritmo de "Si no te hubiera conocido" de Karol G. Una canción muy especial para la influencer pues aseguró que era la canción favorita de su hija.

Ahora, a escasas horas de la segunda gala de 'Bailando con las estrellas', Anabel Pantoja ha compartido con sus seguidores un story de Instagram en el que ha mostrado cómo se encuentra tras el percance que ha tenido en los ensayos. "O sea, desde las 9:00 que he salido hasta ahora mismo que no he entrado por la puerta de casa y diréis: 'uy pedazo de baile'", empieza explicando en el vídeo.

"Me he hecho daño en el hombro. Me coge hasta aquí arriba (hace referencia a la zona alta del cuello), espero que David me ayude a solucionarlo, pero no sabéis la paliza, de verdad, de toda la semana y de los nervios con tal de que llegue el sábado y salga todo perfecto", explica en el vídeo. Hoy me he creído yo Jennifer López y nada, jodi*", añade.

"Mi cara representa mi salud", sentencia en el texto que aparece junto al vídeo en el que relata todo lo que le ha sucedido a poco más de 24 horas de volver a bailar frente a toda la audiencia en la segunda gala de 'Bailando con las estrellas' con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias.

Ahora queda esperar a ver si su pareja, David Rodríguez consigue que se mejore con un masaje pues cabe recordar que es fisioterapeuta, y si Anabel Pantoja puede hacer su segundo baile con total normalidad para tratar de mantenerse una semana más en el programa de Telecinco.