El actor Iago García decide plantarse con esta denuncia contra 'Bailando con las Estrellas': "Me parece de delito"

El final de la tercera gala de 'Bailando con las Estrellas' estuvo cargado de tensión por el enorme enfado de Iago García a consecuencia de la puntuación que obtuvo de parte del jurado. Valoración, para él, injusta.

El actor y su pareja de baile, Inés, recibieron un escueto 5 de Gorka Márquez, Blanca Li, Pelayo Díaz y Julia Gómez Cora y un más generoso 6 de Inmaculada Casal. En total, lograron 26 puntos, quedando en penúltimo lugar en la tabla de clasificación; solo por delante de Matías Roure y Gemma (23).

Eso y los duros comentarios de algunos jueces provocaron que Iago García explotara en directo: "Habéis sido muy injustos". Jesús Vázquez le preguntó que por qué decía esas palabras, y él no se pudo contener: "Hombre, mandarme el penúltimo me parece verdaderamente de delito".

A su juicio, merecía mejor calificación respecto a otras parejas. "Vamos a dejar el debate aquí porque esto no te va a favorecer nada", le frenó el presentador de 'Bailando con las Estrellas'. "Bueno...", reaccionó él, dejando entrever que no le importaban mucho los efectos que pudiera tener su sublevación.

Algunos miembros del jurado respondieron a su denuncia. "La vida es injusta a veces y es nuestra opinión", espetó Gorka. "Es raro que sean cinco injusticias. Yo creo que en esta ocasión estuvimos bastante alineados y hay que aceptar", apostilló Julia Gómez Cora. "No te enfades, que no estamos acostumbrados a verte así", le pidió Inmaculada Casal por su parte.

Entretanto, Jesús Vázquez apeló a su "positividad" y trató de calmarle al plantear que el público del programa podía cambiar su posición en el ranking con sus votos a través de la app de Mediaset Infinity. Sin embargo, Iago Gómez jugó en clara desventaja porque esa votación se cerró justo después de su actuación, que además fue la última de la noche (otro hándicap más).

Por tanto, apenas hubo tiempo para revertir esa complicada situación y, como cabía esperar, Iago García fue uno de los nominados junto con Sara Escudero. Ambos se jugarán la expulsión la próxima semana en el 'Último baile'. Algo que también lamentó el participante: "Me fastidia mucho porque siempre me toca con gente con la que tengo muchísima empatía y buen rollo".