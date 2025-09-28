'Bailando con las Estrellas': Estas son las dos inesperadas parejas que se enfrentan a la próxima expulsión

Tras la expulsión definitiva de Pepe Navarro, la tercera gala de 'Bailando con las Estrellas' se ha saldado este sábado con dos nuevas parejas nominadas: las que peor puntuación obtuvieron del jurado profesional, compuesto por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal, y las que tampoco contaron con el apoyo mayoritario del público a través de la app de Mediaset Infinity.

En el top de la clasificación se colocaron Tania Medina y David con 40 puntos. Casi idéntica calificación la que lograron Nerea y Genís con 39. También destacaron Nona Sobo y Max con 36 puntos o Jorge González y Gemma con un nada desdeñable 34.

En cambio, en el otro lado de la tabla se situaron Sara Escudero y Rubén con 29 puntos, Blanca Romero y Edgar con 28, Manu Tenorio y María y Iago García e Inés empatados con 26 puntos y Matías Roure y Sara con 23. Fueron las cinco parejas peor valoradas por los jueces de 'Bailando con las Estrellas'.

Sin embargo, esas puntuaciones eran provisionales, pues aún había que sumar el voto de los espectadores por medio de la plataforma de Mediaset. Y una vez se contabilizaron, el resultado definitivo empujó a Sara Escudero y Rubén y a Iago García e Inés a la nominación y, por ende, al próximo duelo de expulsión en el 'Último baile'. En cambio, Matías Roure y Manu Tenorio volvieron a salvarse como sucedió en las dos anteriores galas gracias al espaldarazo de la audiencia. Algo sorprendente a tenor de sus deficientes actuaciones. También corrió la misma suerte Blanca y su pareja Edgar, muy superiores en nivel.

Así las cosas, Sara y Iago son los concursantes que se medirán, junto a sus maestros de baile, en la próxima entrega de 'Bailando con las Estrellas' del sábado 4 de octubre, repitiendo la actuación que les ha colocado en la zona de peligro. Será al comienzo del programa.

El participante que más haya mejorado y evolucionado continuará en el concurso conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. El otro, por lo tanto, será expulsado definitivamente. En este caso, es el jurado el que tendrá la última palabra. ¿Quién seguirá los mismos pasos de Pepe Navarro?