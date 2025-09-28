'Bailando con las Estrellas' expulsa a uno de los concursantes estrella de su segunda edición en Telecinco

Después de la expulsión de Aless Gibaja la semana pasada, 'Bailando con las estrellas' ha vivido este sábado, 27 de septiembre una nueva eliminación en su tercera gala en Telecinco después de una nueva ceremonia del último baile, despidiéndose de uno de los famosos más estelares de esta temporada.

Por segunda semana consecutiva, Pepe Navarro se jugaba su continuidad en 'Bailando con las estrellas' tras haber sido uno de los peores puntuados por el jurado con 26 puntos y no contar con el favor de la audiencia.

En esta ocasión ha sido el actor Iago García ('El secreto de Puente Viejo', 'Acacias 38') el que también tenía que volver a bailar para tratar de conquistar al jurado después de haber recibido solo 25 puntos por parte de los jueces la semana pasada.

De esta manera, Pepe Navarro y su pareja Paula Lastra volvían a bailar un vals vienés al ritmo de "It's a Man's Man's Man's World" de James Brown, decepcionando al jurado por su escasa evolución. Mientras que Iago García y su bailarina, Inés Miñana trataban de mantenerse en 'Bailando con las estrellas' con un jive al ritmo de "Can't Buy Me Love" The Beatles. En este último baile, al logrado no caerse al ejecutar el porté como ocurrió la semana pasada, aunque los jueces han destacado que el actor sigue teniendo problemas con el ritmo.

Tras los dos bailes, llegó el momento de que los miembros del jurado dieran su veredicto y nombraran cuál de las dos parejas merecía seguir una semana más en 'Bailando con las Estrellas'. Finalmente el jurado ha salvado a Iago García y Pepe Navarro se ha convertido en el segundo expulsado. Julia Gómez Cora, Blanca Li, Gorka Márquez e Inmaculada Casal han votado para salvar a Iago García, mientras solo Pelayo Díaz ha votado por Pepe Navarro.

❌ Pepe Navarro se convierte en el nuevo eliminado ❌



#BailandoConLasEstrellas3

— Bailando con las estrellas (@bailandoest) September 27, 2025

"Fue duro y bonito mientras duró. Bueno, ya he bailado. Esto que he vivido no se me va a olvidar jamás. Gracias por el apoyo de Laila (su hija) y mis amigos y a vosotros por permitirme este lujo, intentar hacer algo que jamás pensé que podría haber hecho. Me lo voy a guardar y se lo enseñaré a mi nieto. Y a Paula (su maestra de baile), decirle que 'siempre nos quedará París", han sido las palabras de despedida de Pepe Navarro tras conocer su expulsión del programa.

"Ha sido un honor que un gigante como tú haya aceptado este reto y nos haya regalado estos grandes momentos", ha pronunciado por su parte Jesús Vázquez sobre el fugaz paso del veterano presentador por el formato de baile de Telecinco.