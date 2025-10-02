'Bailando con las Estrellas' rescata a un destacado rostro del clan Pantoja que se reencontrará con Anabel Pantoja

Después del regreso de María Isabel la semana pasada para demostrar por qué fue la ganadora de la pasada edición, 'Bailando con las estrellas' seguirá contando semana a semana con diferentes rostros famosos como invitados para convertirse en bailarines por un día.

Así, según avanza Poco Pasa TV, entre las próximas invitadas de 'Bailando con las estrellas' estará Irene Rosales. La ex de Kiko Rivera reaparecerá en televisión tras anunciar su separación del DJ y lo hará en la cadena para la que ha trabajado como colaboradora de 'Viva la vida' y 'Fiesta' comentando 'Supervivientes'.

Con su visita a 'Bailando con las estrellas', Irene Rosales se reencontrará además con Anabel Pantoja, la prima de su ya ex marido Kiko Rivera y el único rostro de la familia Pantoja con quién sigue teniendo relación después de que tanto con Isabel Pantoja como con Isa Pantoja no tenga ningún tipo de contacto.

Habrá que ver si Jesús Vázquez se atreve a preguntarle a Irene Rosales por su separación sentimental y si vemos el reencuentro con Anabel Pantoja en el plató después de que el presentador no tuviera reparos en preguntarle a Nerea Rodríguez en la primera gala por los rumores de su relación con Miguel Ángel Silvestre.

Con su paso por 'Bailando con las estrellas', Irene Rosales busca hacerse de nuevo un hueco en televisión después de haber participado en la primera edición de 'GH DÚO' junto a Kiko Rivera y quién sabe si puede ser concursante la próxima edición como ha pasado con Jorge González.