Gran polémica en 'Bailando con las Estrellas' por las parejas nominadas en una noche de expulsión definitiva

Este sábado, 15 de noviembre, Telecinco ha emitido la gala 10 de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas', que ya ha entrado en su recta final. Como cada semana, los dos concursantes nominados, en este caso Manu Tenorio y Blanca Romero, se han enfrentado en 'El último baile'. Uno de ellos sería el eliminado.

El cantante sevillano deleitó al jurado con un jive junto a su pareja de baile, María Monedero. Mientras que la actriz y modelo defendió un tango europeo junto al suyo, Rubén Rodríguez. El jurado, compuesto por Pelayo Díaz, Julia Gómez Cora, Blanca Li, Gorka Márquez e Inmaculada Casal, votó de manera individual por quién de los dos merecía continuar en la competición

Y hubo unanimidad. Todos ellos votaron por Blanca Romero, por lo que, Manu Tenorio se convirtió en el nuevo expulsado de 'Bailando con las estrellas'. Antes de conocer los resultados, el cantante protagonizó un pique con el presentador, Jesús Vázquez, después de que el resto de concursantes aseguraran que preferían que se quedase Manu, y nadie diese el nombre de Blanca.

El pique de Manu Tenorio y Jesús Vázquez

Ante esto, el conductor del programa reconoció que le daba pena la concursante. Para animarle, le dijo que "era una valoración un poco rara porque todos quieren salvar a Manu, no porque baile bien sino porque se supone que trabaja más que tú. Esto es un programa de baile, es una cosa un poco extraña". El exconcursante de 'OT 1' se quedó atónito con este comentario del presentador, al que espetó: "O sea, que yo he llegado a la gala 10 bailando mal, ¿no?".

Jesús Vázquez, visiblemente molesto, le contestó: "¿Tú me has visto hablar en ese vídeo? Yo estoy diciendo lo que dice el vídeo. De mi cosecha no he puesto una palabra. No me eches ese muerto, Manu… Pregunta a tus compañeros, que dicen que trabajas más y no oímos 'Manu baila mejor que Blanca'. Vamos a la sala y que lo digan. Que ahora me como yo el marrón".

Tras la votación del jurado de 'Bailando con las estrellas', que eligió por unanimidad a la modelo, el sevillano tuvo unas palabras hacia el resto de concursantes: "Agradezco la valoración positiva de mis compañeros y que han visto mi evolución. La mayor de las virtudes es ser agradecido, y yo estoy muy agradecido por haberme dado esta oportunidad".

Ya conocemos a los cuatro primeros finalistas de 'Bailando con las estrellas'

A continuación, daban comienzo el resto de actuaciones. Anabel Pantoja, Tania Medina, Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Nona Sobo lo dieron todo sobre el escenario con sus respectivos maestros de baile. Hacia el final de la noche, llegaba el momento de hacer el ranking final, uniendo los votos del jurado con los del público que vota a través de la app de Mediaset Infinity.

Los participantes que quedaron en última posición y que, por lo tanto, se enfrentarán a ‘El último baile' en la próxima gala de 'Bailando con las estrellas' fueron Tania Medina y Nona Sobo. Algo que pilló a muchos por sorpresa, empezando por la propia Tania, quien estaba en shock: "Yo no estoy bien, la verdad. Me afecta porque me llevo muy bien con ella y me da pena que se tenga que ir una de las dos", dijo sobre su compañera.

De esta forma, Jorge González, Nerea Rodríguez, Blanca Romero y Anabel Pantoja se convirtieron en los cuatro primeros concursantes finalistas de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. Al inicio de la próxima gala conoceremos quién de las dos nominadas continúa en la competición, y quién debe abandonar el programa.