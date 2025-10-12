El tenso desencuentro de Jesús Vázquez y la actriz Blanca Romero al acabar 'Bailando': "Esa no es la actitud"

Blanca Romero mostró una actitud derrotista al finalizar la quinta gala de 'Bailando con las Estrellas' tras saberse nominada junto a Bárbara Rey. Ambas se medirán en 'el último baile' la próxima semana y una de las dos será expulsada, siguiendo la estela de Manu Tenorio, el último eliminado.

Y su actitud enfadó sobremanera a Jesús Vázquez. "Yo ya lo sabía cuando llegué porque soy una mujer muy intuitiva y contaba con ello", dijo con retranca la actriz al anunciarse su nominación. Y eso a pesar de que no fue de las parejas peor valoradas por el jurado.

Por su parte, Bárbara Rey dejó patente cierto malestar: "Sinceramente, la semana pasada me lo esperaba, pero esta no". "Será que no hay que tener oído para bailar aquí", soltó de forma críptica, pues nadie entendió el mensaje. Lo que sí quedaba claro es que la vedette estaba al borde de mandarlo todo bien lejos.

Bárbara Rey en 'Bailando con las Estrellas'

Jesús Vázquez le preguntó si no le parecía justo el resultado. "Ni justo ni nada, me da lo mismo", sentenció ella. "No hombre no, no tengas esa actitud", le replicó el presentador de 'Bailando con las Estrellas'. "A mí no me votéis, que yo me quiero ir para mi casa a ver a mis perros, que los echo de menos", soltó entretanto Blanca Romero.

"Esa no es la actitud", le afeó Jesús. "Si me queréis, por favor, no me votéis. Los jueces están encantados con el avance que tuve hasta ahora y yo ya me puedo ir para mi casa feliz. Voten a esta señora (a Bárbara) que yo quiero ver a mis perros y si me ponen dos coreografías no puedo ir a verlos", protestó la actriz, tirando completamente la toalla.

"Claro, son dos coreografías. Cuando aceptáis el programa, aceptáis las normas del programa. Lo que no puede ser es que hagamos esto", explotó Jesús Vázquez, notablemente cabreado con ambas concursantes. "Si me queréis, irse", reiteró con sorna Blanca Romero. "No me parece la actitud de alguien que acepta participar en un concurso. Si te nominan, te nominan", le volvió a confrontar el conductor del talent.

"Lo siento pero mis perros están por encima de cualquier concurso", aseveró la asturiana. "Cuando aceptaste venir aquí, tenías los perros ya", le recordó Jesús mientras Valeria Mazza bromeó con que producción les dejara estar en los estudios. "Por favor, luchad, no os rindáis", remató Jesús Vázquez al despedir la emisión mientras de fondo se veía a Blanca gritar: "No puedo más".