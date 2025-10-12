La denuncia de Manu Tenorio contra 'Bailando con las Estrellas' tras su expulsión y las dos parejas nominadas

La quinta gala de 'Bailando con las Estrellas' se ha saldado este sábado, 11 de octubre, con la expulsión de Manu Tenorio y su pareja de baile María tras no superar en votos a Bárbara Rey, la que fue su contrincante en 'El último baile'. Así, el cantante siguió los pasos de Aless Gibaja o Pepe Navarro, pues lo de Sara Escudero fue una salida voluntaria por su lesión en el pie.

Y, tras su eliminación, Tenorio explotó, con recado al grupo de comunicación y al programa: "Sigamos así: sin reconocer el trabajo, sin reconocer el esfuerzo, sin reconocer la evolución, sin reconocer la constancia sin reconocer el compromiso. Buen camino, Mediaset, 'Bailando con las Estrellas'".

Y tras esa expulsión y una nueva noche de competición, dos nuevas y explosivas parejas resultaron nominadas: las que peor puntuación recibieron por parte del jurado, compuesto por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal, y las que tampoco contaron con el apoyo mayoritario del público a través de la app de Mediaset Infinity.

En el top de la clasificación se colocaron Nona Sobo y Max y Jorge González y Gema con 47 puntazos. Casi idéntica calificación la que lograron Tania Medina y David con 45. También sobresalieron Nerea y Genís con 44 puntos. Por su lado, Blanca Romero y Edgar obtuvieron 34 y Anabel Pantoja y Álvaro 33 puntos.

En cambio, en las peores posiciones se situaron Bárbara Rey y Abel con 30, Matías Roure y Sara con 25 y Iago García e Inés con 24. Fueron las tres parejas peor valoradas por los jueces de 'Bailando con las Estrellas' en su quinta entrega en Telecinco.

Sin embargo, esas puntuaciones eran provisionales, pues aún había que sumar el voto de los espectadores por medio de la plataforma de Mediaset. Y una vez se contabilizaron, hubo varios giros y el resultado definitivo empujó a Bárbara Rey y Abel y a Blanca Romero y Edgar -a pesar de no estar entre los peores- a la nominación y, por ende, al próximo duelo de eliminación en el 'Último baile'.

Así las cosas, Bárbara y Blanca son los concursantes que se medirán, junto a sus maestros de baile, en la próxima entrega de 'Bailando con las Estrellas' del sábado 18 de octubre, repitiendo la actuación que les ha colocado en la zona de peligro. Será al comienzo del programa y promete ser una expulsión muy dura al tratarse de dos grandes nombres.

El participante que más haya mejorado y evolucionado continuará en el concurso conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. El otro, por lo tanto, dirá adiós a la competición definitivamente y seguirá la estela de Manu Tenorio. En este caso, y como siempre, es el jurado el que tendrá la última palabra.