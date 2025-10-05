Tensa noche en 'Bailando con las Estrellas': Un concursante anuncia su retirada y esta es la explicación

Tras la expulsión de Pepe Navarro la semana pasada después de haberse salvado la anterior, este sábado 'Bailando con las estrellas' tenía que vivir la tercera expulsión de la edición después de una nueva ceremonia de 'El último baile'.

Después de librarse de la eliminación la semana pasada frente a Pepe Navarro, Iago García volvía a jugarse su continuidad en el arranque del programa junto a si bailarina Inés Miñana tras haber sido una de las parejas menos votadas por el jurado con 26 puntos y no haber sido salvado por la audiencia con sus votos.

Por su parte, la cómica Sara Escudero se enfrentaba por primera vez al último baile a pesar de que para el jurado no era una de las peores concursantes, pues obtuvo 29 puntos por encima de varios de sus compañeros. Sin embargo, tras las votaciones del público se quedaba en zona de peligro junto a su bailarín Rubén Rodríguez.

De esta manera, Iago García e Inés Miñana debían bailar de nuevo la samba de la semana pasada al ritmo de "Robarte un beso" de Carlos Vives y Sebastián Yatra con la intención de mejorar la coreografía y conquistar a los miembros del jurado para permanecer en 'Bailando con las estrellas'. Mientras que Sara Escudero y Rubén Rodríguez tenían que ejecutar un jive con "Broken Heels" de Alexandra Burke.

Sara Escudero tiene que renunciar a 'Bailando con las Estrellas'

Sin embargo, 'Bailando con las estrellas' sufrió un giro de los acontecimientos al comienzo de la gala cuando Sara se veía obligada a tomar la decisión más difícil de todas: abandonar el concurso por una lesión. Se trata de una tendinitis que sufre en el dedo del pie izquierdo y que le impide apoyar el pie.

"Este último duelo es especialmente difícil, porque Sara ha tenido una lesión importante que se ha ido agravando. Ha sufrido muchísimo y no sabemos qué va a pasar", indicó Jesús Vázquez antes de que Sara Escudero y su maestro de baile realizaran su actuación, que acabó abortada por esa dolencia incompatible con la continuidad en la competición. Y es que, lejos de mejorar, esa lesión ha ido cada vez a peor. Tanto es así que la cómica, como decimos, ha tenido que decir adiós al formato.

"Llevo estos días con una pelea cabeza corazón. La cabeza dice "no puedes", pero el corazón dice "inténtalo". No poder ensayar ha sido horroroso", comenzaba diciendo para finalmente comunicar su dura decisión: "Con todo mi dolor, pero no puedo bailar. Ahora mismo no puedo caminar bien. Si bailo, me lesiono y posible rotura... Y eso ya son palabras mayores".

Posteriormente, Jesús Vázquez leyó las bases de 'Bailando con las Estrellas' para explicar cuál es el procedimiento del concurso tras un abandono por lesión: "En caso de que uno de los concursantes sufra una lesión o enfermedad y se retire porque no está en condiciones de bailar, la otra pareja se salva automáticamente y continua en la competición". Así, Iago García se salvaba de la tercera expulsión por el abandono de Sara Escudero.