'Bailando con las Estrellas' salta por los aires tras lo ocurrido con Julia Gómez Cora: "Cállate"

Este sábado, 8 de noviembre, Telecinco ha emitido una nueva gala de 'Bailando con las estrellas'. Tras nueve semanas de concurso, Anabel Pantoja ha demostrado que no se le resiste ninguna disciplina. Eso, unido a la buena química que tiene con su maestro de baile, Álvaro Cuenca, le han convertido en una de las concursantes más queridas por el público.

Sin embargo, este sábado ha protagonizado un tenso encontronazo con Julia Gómez Cora, que encarna el papel de jueza más estricta en el formato de baile. Para esta novena gala, Anabel Pantoja ha preparado un quickstep: 'Diamons are a girl's best friend' de Marilyn Monroe. Un baile que no ha terminado de convencer al jurado, como así se lo han hecho saber durante las valoraciones.

Julia Gómez Cora era una de las más críticas con la actuación de la influencer: "Nos haces reír y eso vale mucho, sin embargo, tengo que hablar del baile y no me ha convencido. Te encontré muy rígida, el tronco muy duro. No he encontrado ni la energía ni la avidez que este quickstep necesita". La concursante, muy indignada, no se quedaba callada y lamentaba que siempre destacasen de sus bailes que son muy graciosos.

"Escucho y acato todo, pero me gustaría decirte una cosa con todo el respeto", empezaba diciendo, visiblemente enfadada, Anabel Pantoja. "No vengo solo a hacerte reír. Vengo a entretener y a bailar lo que este dentro de mi nivel. Me gustaría también que me valoraras y me dijeras que me he esforzado aunque no haya llegado al nivel. Porque es un poco repetitivo lo de que 'me diviertes'. No soy humorista", le dejó claro la prima de Kiko Rivera.

El 'hachazo' del bailarín de Anabel Pantoja a Julia Gómez Cora en 'Bailando con las estrellas': "Su criterio es nulo"

Ante esto, Gómez Cora intentaba explicar sus palabras: "No escuchaste lo que dije. Creo que es muy bueno entretener. La gente en su casa busca entretenerse y tú nos has entretenido". Pero lejos de quedarse ahí, la miembro del jurado se mostraba bastante más molesta con Álvaro Cuenca, al que espetaba: "Me estoy cansando sobre todo, de ti, Álvaro, de que nos estás diciendo de qué podemos hablar y de que no tenemos que hablar".

Incapaz de contenerse, el maestro de baile de Anabel Pantoja le contestaba lanzándole un sonoro zasca: "Una persona que ha dejado escapar a Sara y ha metido a Blanca… para mí el criterio es nulo". Un dardazo que dejaba a todos los presentes sin palabras, pero al que Julia se negó a contestar. Tan solo Pelayo Díaz se limitó a decir que "este enfrentamiento solo les perjudicaría a Anabel Pantoja".

El bailarín se refería a la eliminación de Sara Escudero, quien se convirtió en la expulsada definitiva de la noche frente a Blanca Romero. Una de las expertas que se decantaron por la modelo fue Julia Gómez Cora, lo que hizo que Blanca permaneciera una semana más en el concurso, algo que, a la vista está, a Álvaro Cuenca no le pareció justo.

Gorka Márquez también carga contra Julia Gómez Cora por la salvación de Blanca Romero

Además, Julia Gómez Cora protagonizó un encontronazo con Gorka Márquez, uno de sus compañeros en la mesa del jurado que apostó por salvar a Sara Escudero. "Acabas de decir hace cinco minutos que te parece una falta de respeto, que baila sin ganas y ahora coges y salvas a alguien que en nueve semanas se ha quejado, ha hablado a su pareja mal, no lo ha intentado, y a la que tiene ilusión la mandas a casa", le recriminó el bailarín vasco.

Sin embargo, Gómez Cora justificó su decisión valorando el "enorme potencial" de Blanca Romero para darle esta "última oportunidad". "No, no lo tiene y no lo demuestra", le contradijo Gorka. "¡Cállate un poco y luego hablas!", le reprobó Julia harta de sus interrupciones. "Somos profesionales del baile y acabamos de perder todo el criterio, así que gracias”, sentenció el coreógrafo.