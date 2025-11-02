La importante baja de 'Bailando con las estrellas' por un fuerte percance que obligó a repescar a esta concursante

Este sábado, 1 de noviembre, Telecinco ha emitido una nueva gala de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. Sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula cuando Abel Gil aparecía en el escenario sin su alumna, Bárbara Rey, quien causaba baja por un doloroso motivo, tal y como ha explicado Jesús Vázquez.

La vedette, que optaba a la repesca junto a Sara Escudero, conectó con el programa desde su casa, donde se está recuperando del percance que ha sufrido durante los ensayos. Con la pierna en alto y visiblemente preocupada por su futuro en el concurso, Bárbara Rey explicaba lo que le había sucedido.

"Anoche me dolía pero yo pensé que la cosa se pasaría y no, ha ido a más. Mi hija ha estado viniendo a casa para ayudarme pero no he mejorado. Me había comprado hasta laca de uñas negras para la actuación y ahora mira cómo estoy…", comenzaba diciendo, intentando sacar algo de humor al asunto, pero muy afectada al ver a su maestro de baile llorar desconsolado por su ausencia.

"Ante todo lo que quiero decir es que tengo roto el corazón de ver a Abel llorar y pasarlo tan mal. Es un ser de luz maravilloso, espero que lo valoréis en el programa todo lo que se merece, no le quiero ver mal porque yo voy a estar bien", explicaba. Aunque sí que reconocía que "estoy mal psicológicamente y físicamente. Yo pensaba que no me había hecho tanto daño en la pierna, pero por lo que me han dicho lo que tengo es un desgarro muscular para que el tengo que guardar una semana de baja, duele muchísimo".

Bárbara Rey se retira de 'Bailando con las estrellas' por su lesión

Bárbara Rey explicaba que está tomando medicamentos que no le sientan demasiado bien, y que le duele hasta estando en la cama, que no puede apoyar el pie en el suelo y que todavía se está acostumbrando al hecho de tener que andar con muletas. Tras explicar a la audiencia y a todos los presentes en el motivo de su ausencia, llegaba el momento de decidir si continuaba o no en el programa.

La vedette tomaba aliento y, finalmente, comunicaba la decisión que había tomado: "Me sabe muy mal porque este programa es terapéutico y estaba disfrutando mucho. Pero tengo que ser leal a mí misma y seguir los consejos de mi médico. Además, yo me sentía muy mal si no pudiera trabajar como el resto de mis compañeros porque no estoy recuperada, no sería justo. Agradezco mucho la oportunidad que me dais, pero no puedo".

Por lo tanto, a causa del abandono de Bárbara Rey, Sara Escudero quedaba automáticamente dentro de la competición. La cómica se convertía así en concursante de pleno derecho de nuevo, y con posibilidades de hacerse con la victoria y seguir los pasos de María Isabel, la ganadora de la primera edición de 'Bailando con las estrellas'.