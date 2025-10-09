Bárbara Rey, al límite en 'Bailando con las estrellas': el motivo por el que podría abandonar el programa

Bárbara Rey es una de las concursantes que se enfrentará el sábado al "último baile" en 'Bailando con las estrellas' junto a Manu Tenorio. Sin embargo, a 72 horas de la gala la continuidad de la vedette y su bailarín, Abel Gil, estarían planteándose abandonar el concurso sin ni siquiera hacer la actuación.

Ha sido Miguel Frigenti el que ha dado todos los detalles en 'El tiempo justo' sobre este posible abandono de Bárbara Rey del programa, que sería el segundo en apenas dos semanas después de que la semana pasada fuera Sara Escudero la que dejara el programa al no poder seguir por su lesión.

"Parece que el buen rollo se ha acabado, Bárbara Rey no está a gusto con su pareja de baile, ¿qué hay detrás?", se preguntaba César Muñoz dando paso a un avance de lo que se verá el sábado en 'Bailando con las estrellas'. "Esto es una cosa muy desagradable, nunca en mi vida me he sometido", suelta la madre de Ángel y Sofía Cristo.

"Hasta aquí hemos llegado", se oye decir a Abel Gil en el avance. "Por favor no quiero hablar más", añade Bárbara Rey abandonando la sala de ensayo y negándose a seguir grabando el programa. Así, parece que la relación entre la vedette y su bailarín ha estallado por los aires. "Hay cosas que me guardo y quizás hay un momento en el que ya no", advierte ella.

Tras ver el avance de lo que veremos el sábado en 'Bailando con las estrellas', Miguel Frigenti entraba en directo en 'El tiempo justo' para informar en exclusiva algunos de los motivos por los que la relación que parecía idílica entre ellos hasta el punto de que Bárbara Rey hablara de su bailarín como un amor fraternal. Pero ahora ninguno quiere seguir bailando juntos.

"A mí lo que me cuentan es que los problemas comienzan al inicio del concurso. Me comentan que el bailarín de Bárbara está viviendo un momento personal delicado, está viviendo un momento sentimental complicado y eso está haciendo que no rinda lo que tiene que rendir en los ensayos. Me comentan que el lunes fue imposible ensayar, que las posturas de ambos son irreconciliables en estos momentos y que el martes tuvieron una bronca monumental", empezaba explicando el colaborador.

"Me dicen Joaquín que no saben si van a hacer el último baile y si van a abandonar el concurso. Es más, los compañeros de Bárbara son conscientes de los problemas que está teniendo con su bailarín y me cuentan que quizás también se están aprovechando de esta situación para quitársela de encima pues la consideran una rival fuerte", apostillaba Miguel Frigenti.

Tras escuchar a su compañero, Belén Rodríguez se atrevía a señalar otro de los motivos que estaban comentando por los que Bárbara Rey y su bailarín tendrían problemas. "Algunos dicen que la novia de Sofía Cristo es coreógrafa y le quiere quitar el trabajo al bailarín", soltaba la colaboradora aunque Frigenti insistía que a él lo que le han contado es lo de los problemas personales de Abel Gil.