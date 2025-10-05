'Bailando con las Estrellas' enfrenta una gran pérdida por quiénes son los concursantes directos a la expulsión

Tras el abandono forzoso de Sara Escudero por una lesión, la gala 4 de 'Bailando con las Estrellas' se ha saldado este sábado con dos nuevas y explosivas parejas nominadas: las que peor puntuación obtuvieron del jurado profesional, compuesto por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal, y las que tampoco contaron con el apoyo mayoritario del público a través de la app de Mediaset Infinity.

En el top de la clasificación se colocaron Jorge González y Gema con 47 puntazos. Casi idéntica calificación la que lograron Nona Sobo y Max con 45. También sobresalieron Nerea y Genís con 43 puntos, Blanca Romero y Edgar con 38 y Anabel Pantoja y Álvaro con 37 puntos.

En cambio, en el otro lado de la tabla se situaron Manu Tenorio y María con 32, Bárbara Rey y Abel con 30, Matías Roure y Sara con 28 y Iago García e Inés con 27. Fueron las cuatro parejas peor valoradas por los jueces de 'Bailando con las Estrellas'.

Así están las puntuaciones ahora mismo pero vuestros votos pueden cambiarlo todo 💥💥💥



⭐ #BailandoConLasEstrellas4

🔵 https://t.co/72MElZhY3I pic.twitter.com/UE7rYH6sSy — Bailando con las estrellas (@bailandoest) October 4, 2025

Sin embargo, esas puntuaciones eran provisionales, pues aún había que sumar el voto de los espectadores por medio de la plataforma de Mediaset. Y una vez se contabilizaron, el resultado definitivo empujó a Bárbara Rey y Abel y a Manu Tenorio y María a la nominación y, por ende, al próximo duelo de eliminación en el 'Último baile'.

Así las cosas, Bárbara y Manu son los concursantes que se medirán, junto a sus maestros de baile, en la próxima entrega de 'Bailando con las Estrellas' del sábado 11 de octubre, repitiendo la actuación que les ha colocado en la zona de peligro. Será al comienzo del programa y promete ser una expulsión muy dura al tratarse de dos grandes nombres.

El participante que más haya mejorado y evolucionado continuará en el concurso conducido por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. El otro, por lo tanto, dirá adiós a la competición definitivamente. En este caso, es el jurado el que tendrá la última palabra.