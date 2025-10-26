'Bailando con las Estrellas' anunció un inesperado abandono forzoso y la doble repesca de estos concursantes

'Bailando con las estrellas' emitió este sábado la gala 7 de su tercera edición. Una gala marcada por un inesperado abandono de uno de sus participantes por una lesión que le impide continuar en el concurso y por la celebración de la repesca con dos regresos. Además volvió a verse afectado por la polémica con lo vivido entre Pelayo Díaz y Iago García.

Nada más empezar la gala, Jesús Vázquez explicaba a la audiencia que había una ausencia muy importante pues Matías Roure, el barman de 'First Dates' no podía continuar en el programa. Eso sí aseguraban que los motivos se iban a saber durante el programa.

Fue después del baile de los seis aspirantes a la repesca cuando Sara Orriols, la bailarina de Matías Roure aclaraba la razón por la que el argentino ha tenido que abandonar 'Bailando con las estrellas' forzosamente como ya pasara con Sara Escudero hace unas semanas.

"Matías está súper triste, la última vez que nos vimos lloramos los dos. Es triste, pero cuando suceden cosas que no puedes controlar no te queda más opción que aceptarlo", empezaba diciendo Sara Orriols. "No sé qué va a pasar con nosotros, el otro día él me decía "gorda, a mí me encantaría que fuésemos amigos para toda la vida", añadía la bailarina.

Tras ello, 'Bailando con las estrellas' emitía el vídeo en el que el propio Matías Roure le explicaba a su maestra que no podía seguir participando porque su "cuerpo ha dicho basta". "El sábado empecé a notar mucho dolor en la espalda baja, en la lumbar, fui al fisioterapeuta pero la cosa no mejoró. Me sabe muy mal no poder seguir. Decidí reunirme con Sara para contarle lo que me estaba pasando, para explicarle que no puedo seguir, pero que cuando yo la encontré ya gané", comentaba el barman.

"Yo con ella he sentido como si fuéramos dos cuerpos con un solo corazón, me sentía cuando estábamos juntos como si fuéramos dos niños que se encuentran en un parque, tú me hiciste volver a ese niño. Hemos disfrutado cada ensayo, cada abrazo, cada sonrisa, cada gala. Yo no quería que esto se acabara, Sara", añadía. Por su parte, Sara Orriols defendía que "la gente puede decir lo que quiera. Nosotros sabemos lo que hay aquí y eso es respeto, trabajo y conexión artística".

'Bailando con las estrellas' sorprende con su primer repescado

Tras la baja de Matías Roure, 'Bailando con las estrellas' vivió este sábado su anunciada repesca. Aless Gibaja, Pepe Navarro, Sara Escudero, Manu Tenorio, Bárbara Rey y Iago García se jugaban una plaza para volver al concurso junto a sus bailarines. Solo uno de ellos podría volver de forma directa al programa con los votos del público.

Después de ver los bailes de cada uno, llegaba el momento de conocer la decisión de la audiencia. Finalmente, Jesús Vázquez y Valeria Mazza anunciaban que el concursante que volverá al programa desde la próxima semana es Manu Tenorio tras ser el más votado por el público. "Sin Gemma esto no habría sido posible, ella es la que me ha empujado cada semana a no rendirme", confesaba el cantante sobre su mujer.

Pero antes de acabar la noche, los presentadores revelaban que habría una segunda repesca. Los siguientes más votados por la audiencia optarían a volver al concurso la próxima semana enfrentándose "al último baile". Y fue entonces cuando conocimos que las parejas que optarán a volver son las formadas por Bárbara Rey y Abel Gil y Sara Escudero y Rubén Rodríguez.